李대통령 “혼자일지라도 국민이 인정하면 성공한 정치인”

이재명 대통령이 19일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령 엑스 캡처

너무 좋은 일이지만 정치인 개인의 이익을 생각하면 꼭 들어맞지 않을 수도 있다”며 “