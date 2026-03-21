“삐빅” 금속탐지기에 걸린 식칼…과도·손톱깎이도 탐지 가능
21일 방탄소년단(BTS) 복귀 공연을 앞두고 서울 광화문광장 인근에 문형 금속탐지기(MD)를 설치한 가운데 한 요리사가 식칼을 들고 이동하던 중 검문에 걸렸다.
국민일보 취재에 따르면 경찰은 서울 종로구 세종문화회관 내 BTS 공연 통합현장 본부 상황실에서 열린 국무총리 보고에서 MD로 식칼을 식별한 후 소지자의 신원이 요리사임을 확인했다고 밝혔다. 오전에는 배낭에 과도를 넣은 채 MD를 통과하려던 일행이 경찰의 제지를 받은 것으로 전해졌다. 이 일행은 평소 과일을 깎아 먹기 위해 과도를 소지한 것이라며 실랑이를 벌인 것으로 알려졌다.
이날 오후 8시 시작되는 공연을 앞두고 경찰은 광화문 월대 맞은편부터 지하철 1·2호선 시청역까지 남북으로 1.2㎞, 동서로 200m 구역은 안전 펜스를 둘러 사실상 ‘진공’처럼 만들었다. 광장 안으로는 경찰이 설치한 31개 게이트를 통해서만 진입할 수 있다. 게이트를 통과하려면 MD와 가방 수색 등을 거쳐야 한다. 경찰은 MD 등을 통해 위험물 반입을 차단 중이다. MD 민감도를 높이면 손톱깎이 등도 탐지할 수 있다.
경찰은 보행 흐름이 정체되지 않도록 우측 일방향 통행을 유도하며 인파를 관리 중이다. 서울 실시간 도시데이터에 따르면 오후 4시22분 기준 광화문과 덕수궁 인근에 2만6000~2만8000명이 모여있다. 경찰은 무대가 있는 광화문광장을 중심으로 숭례문까지 최대 26만명이 몰릴 것으로 예상했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
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