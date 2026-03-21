“삐빅” 금속탐지기에 걸린 식칼…과도·손톱깎이도 탐지 가능

방탄소년단(BTS) 복귀 공연을 앞두고 서울 광화문광장 인근에 금속탐지기(MD)가 설치됐다. 연합뉴스

게이트를 통과하려면 MD와 가방 수색 등을 거쳐야 한다. 경찰은 MD 등을 통해 위험물 반입을 차단 중이다. MD 민감도를 높이면 손톱깎이 등도 탐지할 수 있다.