“표 없어도 BTS 보러 왔어요”… 광화문 가득 ‘아미 물결’
방탄소년단(BTS)의 복귀 공연이 예정된 21일 서울 광화문광장은 새벽부터 아미(BTS 팬덤명)들로 북적였다. 특히 공연 티켓을 못 구하고도 공연을 직접 보기 위해 현장을 찾은 이들이 많았다. 국적은 물론 남녀노소를 가리지 않고 많은 팬이 새벽부터 거리로 나섰다.
서울 한 대학에서 올해부터 유학 중인 베트남 학생 응우옌 떠덩(20·여)씨는 이날 오전 6시쯤 광화문 광장을 찾았다. 그는 친구들과 서울 노량진의 한 고시원에서 오전 5시 30분쯤 나왔다. 그는 “티켓은 못 구했지만, 새로운 팬들을 만날 수 있을 것 같아 일찍 나왔다. 정국(본명 전정국)이 저의 ‘최애(가장 사랑하는) 멤버’”라며 눈을 반짝거렸다. BTS를 좋아한 지는 8년 됐다고 밝힌 응우옌 씨는 최근 ‘윤이’라는 한국 이름도 지었다.
미국인 헤더 세헤건(29·여)씨도 공연 티켓을 못 구했지만, 공연을 보기 위해 한국을 찾았다. 미국에서 출발한 그는 무려 16시간의 비행을 거쳐 이날 광장을 도착했다. 마포구에 숙소를 구한 헤더는 이날 오전 4시 일어나 6시에 광장에 왔다고 밝혔다. 그는 “오로지 이 공연을 위해 한국에 왔다”며 “직접 BTS의 목소리를 들을 수 있어 기대된다”고 기대를 나타냈다.
6년 전 프랑스 파리에서 BTS의 공연을 관람했던 엘사(30·여)도 이른 공연 맞이에 나섰다. 오전 6시쯤 광장에 도착한 그는 “티켓이 없더라도 최대한 가까이 있고 싶어 일찍 왔다”며 “BTS를 보기 위해 정말 오랫동안 기다려왔다”고 기대감을 표했다.
간신히 티켓팅에 성공한 일본 직장인 오오키타 사유리(39·여)씨는 전날 밤 11시 인천공항을 통해 입국했다. 그는 BTS의 복귀 앨범 ‘아리랑’에 맞춰 네일아트를 하며 공연 태세에 돌입했다. 사유리 씨는 “직장인이라 콘서트가 끝나면 바로 일본에 돌아가야 한다”면서도 “빨리 공연을 현장에서 듣고 싶다”며 들뜬 마음을 감추지 않았다.
공연을 보기 위해 이른 아침부터 광화문을 찾은 사람들은 남녀노소를 가리지 않았다. 경기도 부천에서 일하는 필리핀인 라몬(24)씨는 “필리핀에서 학교 다닐 때부터 음악이 좋아서 BTS를 좋아했다”며 “뷔(본명 김태형)와 정국을 좋아한다”고 밝혔다. 그는 “마침 한국에서 일하고 있을 때 BTS를 직접 볼 기회가 생겼으니 절대 놓치지 않을 것”이라고 강조했다.
대구에 사는 김성우(52)씨는 이날 오전 6시 17분 동대구역에서 첫차를 타고 상경했다. 그는 자신이 BTS 열성 팬은 아니지만, 공연을 보기 위해 서울을 찾았다고 밝혔다. 김씨는 “BTS가 진짜 자랑스럽다”며 “세계적으로 인기 있고 사랑받는 걸 보면 한국이 대단하다는 걸 느낀다”고 말했다.
아미들을 맞기 위해 공짜 냉면을 준비한 식당도 붐볐다. 서울 광화문의 한 냉면집은 BTS 컴백을 맞아 평양냉면 1000그릇을 무료 제공하는 이벤트를 기획했다. 식당 관계자는 “비빔밥이나 김밥 같은 건 ‘K-푸드’로 많이 알려졌는데 냉면은 덜 알려진 것 같아서 이번 기회에 알리고 싶었다”고 이벤트 배경을 설명했다.
경기도에서 온 김영엽(31)씨와 오하림(30)씨는 인스타그램을 통해 소식을 접하고 식당을 찾았다. 티켓팅에 성공한 김씨는 “RM(본명 김남준)이 화려한 영어 실력으로 인터뷰하는 모습이 멋있어서 찾아보다가 팬이 됐다”며 “신곡을 가장 먼저 들어볼 수 있다는 게 설렌다”고 말했다.
경찰은 광화문광장 인근에 게이트와 금속탐지기 등을 설치해 사실상 ‘진공상태’로 만들며 안전사고 방지에 나섰다. 공연장 주변 31곳에 설치된 게이트를 통과하려면 문형 금속탐지기(MD)뿐만 아니라 가방 검사 등을 거쳐야 한다. 경찰은 아미 대다수가 여성인 점을 고려해 현장에 여경을 다수 배치했다.
경찰은 인도에 구분 선을 설치해 우측통행을 유도하기도 했다. 한쪽으로만 통행하도록 해 시민들의 동선이 꼬이지 않게 하기 위한 조치다. 사진 촬영 등을 위해 시민들이 멈춰 서면 사고가 발생할 수 있다며 계속 걸어갈 것을 강조하기도 했다.
이날 현장에 투입된 경찰, 소방, 공무원 등은 총 1만5000명에 이르는 것으로 알려졌다.
권민지 김다연 기자 10000g@kmib.co.kr
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