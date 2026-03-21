“표 없어도 BTS 보러 왔어요”… 광화문 가득 ‘아미 물결’

방탄소년단(BTS)의 컴백 콘서트를 앞둔 21일 서울 광화문광장에서 브라질에서 온 아미들이 무대 인근에서 셀카를 찍고 있다. 뉴시스

'방탄소년단(BTS) 컴백 라이브 : ARIRANG' 공연이 진행되는 21일 서울 종로구 광화문 광장이 방문객들로 붐비고 있다. 윤웅 기자

방탄소년단(BTS)의 복귀 공연이 예정된 21일 오전 6시부터 광화문광장을 찾은 베트남 유학생 응우옌 떠덩씨가 공연장 인근에서 포즈를 취하고 있다. 김다연 기자

일본인 관광객 오오키타 사유리씨가 방탄소년단(BTS)의 새 앨범 ‘아리랑’의 컨셉에 맞춘 네일아트를 한 모습. 김다연 기자

대구에 사는 김성우(52)씨는 이날 오전 6시 17분 동대구역에서 첫차를 타고 상경했다. 그는 자신이 BTS 열성 팬은 아니지만, 공연을 보기 위해 서울을 찾았다고 밝혔다. 김씨는 “BTS가 진짜 자랑스럽다”며 “세계적으로 인기 있고 사랑받는 걸 보면 한국이 대단하다는 걸 느낀다”고 말했다.

방탄소년단(BTS)의 복귀를 맞아 무료로 평양냉면을 제공하는 서울 종로구의 한 식당이 21일 아미로 붐비고 있다. 김다연 기자

'방탄소년단(BTS) 컴백 라이브 : ARIRANG' 공연이 진행되는 21일 서울 종로구 광화문 광장에서 외국인 방문객들이 국민일보 호외를 보고 있다. 윤웅 기자

통과하려면 문형 금속탐지기(MD)뿐만 아니라 가방 검사 등을 거쳐야 한다. 경찰은 아미 대다수가 여성인 점을 고려해 현장에 여경을 다수 배치했다.

방탄소년단(BTS) 공연날인 21일 오전 광화문광장 주변에 공연을 보러 온 인파들이 가득 차 있다. 연합뉴스