日-이란, 호르무즈해협 협의 시작 소식에… 정부 “이란 등과 소통”
이란이 일본과 호르무즈 해협 통과 관련 협의를 시작했다는 소식이 알려진 데 대해, 한국 정부는 관련국들과 소통을 하고 있다고 밝혔다.
외교부 당국자는 21일 “정부는 중동 정세 동향을 면밀히 주시하면서 우리 국민 보호와 에너지 수송로 안전 확보 방안을 모색해 나가고 있다”며 “이란을 포함한 관련국들과 다각적으로 소통해 오고 있다”고 밝혔다.
일본 교도통신에 따르면 아바스 아라그치 이란 외무장관은 전날 전화 인터뷰에서 일본과 호르무즈 해협과 관련한 협의를 시작했다고 밝히며 “일본과 협의를 거쳐 일본 관련 선박의 통행을 허용할 용의가 있다”고 말했다.
그는 “우리는 해협을 봉쇄한 것이 아니라 이란을 공격하는 적의 선박에 대해서만 봉쇄하고 있다”며 “적 이외 선박의 통과는 가능하며 해당국과 협의해 통항 안전을 제공할 용의가 있다”고도 말했다.
호르무즈 해협은 전 세계 석유 해상 교역량의 20% 이상이 지나는 핵심 수송료다. 유조선 통항이 가능한 구간이 모두 이란 영해다. 미국·이스라엘의 이란 공습 이후 이란은 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄하면서 세계적인 원유 쇼크가 발생하고 있다.
원유 수급 위기가 커지면서 각국은 이란 정부와 소통해야 할 필요성이 커졌다. 중국과 인도 등도 자국 선박의 해협 통과를 위해 이란 정부와 협상을 벌이고 있다. 이란은 호르무즈 해협에 대한 지배력을 과시하고 외교적 고립을 완화하고자 소수 선박의 해협 통과를 허용하고 있다.
일각에서는 일본을 향한 이란의 유화적 메시지를 공개한 것이 미국 우방들에 균열을 내기 위한 조치가 아니냐는 해석도 나온다. 앞서 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 일본, 네덜란드, 캐나다 등 미국 우방 7개국은 이란의 호르무즈 해협 봉쇄를 규탄하는 성명을 냈고, 이후 한국도 성명에 이름을 올렸다.
권중혁 기자 green@kmib.co.kr
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