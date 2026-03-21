[속보] 9명 사망한 대전 화재 헬스장, 도면상 미확인
대전 대덕구 문평동 자동차 부품 공장 화재 현장서 사망자 다수가 발견된 건물 내부 헬스장과 휴게실이 무허가 시설인 것으로 파악됐다.
박경하 대덕구청 건축과장은 21일 오후 브리핑을 통해 “불이 난 건물 2층 내부 100여평 되는 공간을 복층으로 만들어 휴게장과 헬스장 등으로 사용한 것으로 추정된다”며 “(해당 공간은) 허가받지 않았고, 도면상 확인되지 않는다”고 말했다.
대덕구에 따르면 불이 난 안전공업은 층고가 5.5m에 달하는 건물 2층 내부 100여평 공간을 불법 증축해 휴게실로 만들어 사용한 것으로 파악됐다.
이번 화재로 인한 사망자 11명 가운데 9명은 건물 동관 2층 내부에 복층 구조로 지어진 헬스장에서 발견됐다. 1명은 2층 휴게실에서, 나머지 1명은 건물 남자 화장실에서 수습됐다.
불은 지난 20일 오후 1시17분쯤 대전 대덕구 문평동 안전공업에서 발생해 10시간 30여분 만인 오후 23시48분쯤 완전히 진화됐다. 현재까지 남은 실종자는 3명이다. 인명 피해는 총 70명으로 사망 11명, 중상 25명, 경상 34명이다.
소방대원들은 화재 신고가 접수된 지 4분 만에 현장에 도착했지만 구조물 탓에 피해자들이 몰려있던 건물 창문 바로 앞에는 에어매트를 설치하지 못했던 것으로 파악됐다.
남득우 대전 대덕소방서장은 “구조물을 피해서 에어매트를 설치했기 때문에 피해자들이 구조물을 건너뛰어 에어매트까지 가기 어려웠다”며 “건물에 갇혀 있던 16명가량이 자력으로 탈출(추락)한 것으로 보인다”고 말했다.
피해자들이 급격한 연소 확대로 인해 탈출구를 찾는 데 어려움을 겪었을 가능성도 제기됐다. 남 소방서장은 “공장 천장과 배관 등에 기름 성분인 절삭료와 슬러지가 많이 껴 있어서 순식간에 불이 커진 것으로 추정한다”고 밝혔다.
소방당국은 중장비를 이용해 동관 붕괴 지점을 중심으로 철거 작업을 벌이며 수색을 이어가고 있다.
발화 지점은 현재 1층으로 추정되지만 해당 위치에 폐쇄회로(CC)TV가 없어 정확한 발화 지점은 확인되지 않고 있다. 당국은 향후 합동감식을 통해 정확한 원인을 규명할 방침이다.
경찰은 사망자 신원 확인과 화재 원인 규명에 수사력을 집중하고 있다. 대전경찰청은 시신 11구 중 1구의 신원을 지문을 통해 확인했다. 남은 10구에 대해서는 DNA 감정을 통해 신원을 확인할 예정이라고 21일 밝혔다.
또 관계기관과 합동 감식을 실시하고 폐쇄회로(CC)TV 분석과 관계자 조사 등을 통해 화재 원인 규명에 주력하기로 했다.
경찰 관계자는 “피해자들이 대피 과정에서 문제가 없었는지 등 사건에 대해 면밀하게 수사 중”이라고 말했다.
대전=글·사진 김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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