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BTS 공연장 찾은 김 총리 “국민들이 불편 감수하고 있다는 것 인식해야”

입력:2026-03-21 14:18
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김민석 국무총리가 21일 서울 종로구 세종문화회관에 마련된 BTS 행사 지원 서울시 통합현장본부를 찾아 공연 안전관리 대책과 계획을 점검한 뒤 이동하고 있다. 연합뉴스

김민석 국무총리가 방탄소년단(BTS) 복귀 공연이 열리는 광화문 현장을 직접 찾아 안전 점검에 나섰다.

김 총리는 21일 서울 광화문광장에서 열리는 BTS 공연과 관련해 세종문화회관에 설치된 통합현장본부 상황실을 방문해 행정안전부와 서울시, 경찰·소방, 주최 측인 하이브로부터 전반적인 안전 관리 계획을 보고받았다.

보고 이후 김 총리는 “우선 행사의 의미를 다시 한번 확인하는 게 필요할 것 같다”며 “BTS 컴백 공연이 국가적 행사가 됐고 세계가 관심을 갖는 행사가 됐지만 근본적으로는 BTS와 하이브가 하는 행사를 국가와 공동체가 지원하는 행사”라고 말했다.

이어 김 총리는 “그렇기 때문에 그에 대해서 회사가 공연 때뿐만 아니라 앞으로도 책임감을 갖고 전 국가와 국민들이 관심 갖고 지원하고 있고 일정한 불편을 감수하고 있다는 것을 인식하는 것이 중요하다고 본다”고 강조했다.

김 총리는 “물론 그렇게 할 만큼 공연에 의미가 있다는 점도 정부가 인지하고 있기 때문에 이렇게 국가적인 역량이 동원되고 있다”고 말했다.

또 김 총리는 “광화문은 국가 공간이자 역사 공간이자 민주적 공간이다”며 “특별히 오늘은 그것을 잘 살리는 계기가 됐으면 좋겠다”고 전했다.

현장 안전 점검에서는 테러 대응 체계와 상황 발생 시 지휘 체계, 그리고 관객 밀집 구역 관리 방안 등이 집중적으로 확인됐다.

특히 스탠딩석과 지정 좌석 관객이 몰리는 ‘코어존’ 대응과 관련해 김 총리는 “돌발 상황 발생 시 주최 측 인력이 충분히 대응할 수 있느냐”고 질의했다.

이에 하이브 관계자는 “(인력을) 다 배치했고, 경찰과 공조했다. 유사시 앰뷸런스가 바로 들어올 수 있게 조치했다”고 답했고 경찰 관계자는 “곳곳에 형사들을 배치해 돌발 상황에 즉각 조치할 것”이라고 설명했다.

김 총리는 “우리 정부 자체가 이런 일에 대한 경험이 많고 하이브 회사 경험이 있기 때문에 이런 시스템이 잘 진행될 것”이라며 “또 세계적인 관심에 더욱더 긴장해 잘될 것으로 본다”고 말했다.

그러면서 “하여간 준비한 대로 잘해서 100% 안전한 가운데서 공연도 성공하고, 광화문과 대한민국도 더 의미 있게 문화적으로 홍보될 수 있도록 해달라”고 전했다.

이날 BTS의 공연은 오후 8시부터 광화문광장에서 열린다. 공연장 안전 관리 등을 위해 현장에 경찰과 소방, 공무원 등은 1만5000명이 투입된다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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