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대전 화재 공장서 시신 1구 추가 수습…사망자 11명

입력:2026-03-21 13:33
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대전 대덕구 문평동 자동차 부품 공장에서 시신 한 구가 추가로 발견돼 사망자가 11명으로 늘었다.

21일 대전시 등에 따르면 이날 오후 12시10분쯤 공장 동관 남자 화장실에서 시신 1구를 발견해 인근 병원으로 옮겼다.

남은 실종자는 3명이다. 사망자 중 1명은 40대인 것으로 신원이 확인됐고, 나머지 9명에 대해서도 신원확인을 진행 중이다.

소방 당국은 중장비를 이용해 동관 붕괴 지점을 중심으로 철거 작업을 벌이며 수색을 이어가고 있다. 부상자는 중상 25명, 경상 34명 등 총 59명이다.

지난 21일 오후 1시17분쯤 대전 대덕구 문평동 안전공업에서 불이 나 10시간 30여분 만인 오후 23시48분쯤 완전히 진화됐다.

대전=글·사진 김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

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