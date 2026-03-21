BTS 컴백 연출자 “아미가 핵심…경복궁-BTS-팬들, 한 프레임에”
21일 방탄소년단(BTS)의 컴백 무대 총연출자가 이번 공연의 핵심으로 BTS 팬덤 아미를 꼽았다. 또 공연 장소인 경복궁과 광화문 일대는 BTS 멤버들이 깊게 뿌리 내린 한국의 중심이라고 강조했다.
BTS는 이날 오후 8시 서울 광화문광장에서 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’ 공연을 한다. 연출을 맡은 해미시 해밀턴 감독은 이날 블룸버그 통신과의 인터뷰에서 “화려한 무대와 진솔한 감동이 어우러진 순간들이 펼쳐질 것”이라고 말했다. 해밀턴 감독은 미국 최대 스포츠 연계 음악 이벤트인 슈퍼볼 하프타임쇼를 연출한 이력이 있다.
해밀턴 감독은 특히 BTS 팬덤 아미를 핵심으로 지목했다. 그는 “아미로 불리는 팬들이 라이브 스트리밍의 핵심 주인공 중 하나”라며 “현장에서 수십만 명이 음악에 흠뻑 빠져있을 때 그 기쁨의 순간을 모두 담아내는 것이 우리의 임무”라고 설명했다.
해밀턴 감독은 또 “BTS 멤버들은 자신들의 뿌리와 깊이 연결돼 있고, 이 장소(광화문 일대)는 그 중심”이라며 “이곳은 하나의 아치이자 액자이며, 이야기의 시작이자 한 장의 마무리이고, 동시에 새로운 장의 시작이기도 하다”고 의미를 부여했다.
약 4년 만의 BTS 컴백 무대는 상징적인 아치와 디지털 월을 중심으로 구성된다. 14세기에 지어진 조선 최초의 궁궐 경복궁, 7명의 멤버, 수만 명의 팬을 한 프레임에 담아 K컬처를 실시간으로 창조·포착하도록 설계했다는 설명이다. BTS의 컴백 공연에는 조선시대 왕이 지나던 길(경복궁~광화문 광장)로 K팝의 왕이 귀환한다는 의미를 담았다.
이날 공연은 넷플릭스에서 글로벌 생중계된다. 한국에서 열리는 주요 이벤트로는 처음이다. 넷플릭스는 시나리오 기반 프로그램을 넘어 라이브 이벤트 중심으로 시청자 참여도를 확대하려는 노력의 하나로 이번 공연을 전 세계 190여개국에 실시간으로 생중계하기로 했다.
권중혁 기자 green@kmib.co.kr
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