BTS 컴백 연출자 “아미가 핵심…경복궁-BTS-팬들, 한 프레임에”

방탄소년단(BTS)의 완전체 컴백 공연을 하루 앞둔 20일 밤 서울 뚝섬한강공원에서 관련 드론쇼가 펼쳐지고 있다. 연합뉴스

왕이 지나던 길(경복궁~광화문 광장)로 K팝의 왕이 귀환한다는 의미를 담았다.