“호르무즈 열려 있다”…이란, 일본 선박 통과 협의 시사
이란이 일본 선박의 호르무즈 해협 통과 문제를 두고 일본 측과 협의에 나설 가능성을 내비쳤다.
일본 교도통신은 21일 아바스 아라그치 이란 외무장관이 교도통신과의 전화 인터뷰에서 “우리는 해협을 닫지 않았고 해협은 열려있다”며 이처럼 말했다고 보도했다.
아라그치 장관은 “이란을 공격하는 적의 선박에 대해 봉쇄하고 있다”며 “적 이외 선박의 통과는 가능하며 해당국과 협의해 통항 안전을 제공할 용의가 있다”고 설명했다. 특히 그는 일본 선박과 관련해서는 “양국 간 협의를 거쳐 통과를 허용할 의사가 있다”고 밝혔다.
다만 종전 문제와 관련해서는 강경한 입장을 유지했다. 그는 “정전은 수용할 수 없다”며 “완전하고 포괄적이며 영속적인 종전을 바란다”고 말했다.
아라그치 장관은 “미국과 이스라엘의 공격은 불법이고 정당한 이유가 없는 침략 행위”라며 “일본이 침략행위를 종결시키는 역할을 해주기 바란다”고 전했다고 교도통신은 보도했다.
일본 내에서도 해협 통과 문제를 둘러싼 논의가 이어지고 있다. 일본 야당인 참정당의 가미야 소헤이 대표는 지난 17일 참의원 예산위원회에서 “인도가 호르무즈 해협 선박 통과를 위해 이란과 협상 중”이라며 일본도 그동안 이란과의 외교관계를 살려 유조선 통과를 위해 협상에 나설 것을 주장했다.
이에 대해 모테기 도시미쓰 외무상은 특정 국가만의 통과를 요청하는 방식에 대해 신중한 입장을 보이면서도 “호르무즈 해협 전체가 안전해지도록 외교 노력을 계속하겠다”고 말했다.
모테기 외무상은 같은 날 저녁 아라그치 장관과 전화 통화를 하고, 페르시아만 일대에 정박 중인 일본 관련 선박의 안전을 확보해 달라고 요청한 것으로 전해졌다. 다만 일본 외무성은 양측이 일본 선박 통과 문제를 구체적으로 협의했는지 여부는 공개하지 않았다.
일본은 그동안 이란과 비교적 안정적인 관계를 유지해 왔다. 2019년 미·이란 갈등 당시에는 아베 신조 전 총리가 이란을 방문해 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이를 만나는 등 중재를 시도하기도 했다.
당시 일본은 미국이 주도한 호르무즈 해협 호위 연합에는 참여하지 않고, 정보 수집을 명목으로 오만해와 아라비아해 인근에 자위대 전력을 독자적으로 파견한 바 있다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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