김효주, 통산 8승 향해 순항…파운더스컵 이틀 연속 단독 선두(1보)
2위 개비 로페즈에 4타 차 앞서
띠티꾼·코다·최혜진 등 공동 3위
김효주가 이틀 연속 단독 선두를 지키며 한국 선수의 2경기 연속 우승 가능성이 높아졌다(11시 현재).
김효주는 21일(한국시간) 미국 캘리포니아주 멘로파크의 샤론하이츠 골프 앤드 컨트리클럽(파72·6542야드)에서 열린 미국여자프로골프(LPGA) 투어 포티넷 파운더스컵(총상금 300만달러) 이튿날 2라운드에서 보기 2개에 버디 4개를 묶어 2언더파 70타를 쳤다.
중간합계 11언더파 133타를 기록한 김효주는 전날에 이어 리더보드 맨 윗자리를 지켰다. 김효주는 전날 보기없이 버디만 9개를 쓸어 담아 선두에 자리했다. 2위(중간합계 7언더파 137타) 개비 로페즈(미국)와는 4타 차이다.
경기력이 전날에 미치지 못한 결정적 원인은 퍼트였다. 김효주는 1라운드에서 퍼터를 22차례만 잡았으나 이날은 그보다 8개나 많은 30개로 치솟았다. LPGA투어 한국군단은 직전 대회인 블루베이 LPGA에서 이미향이 우승했다.
여자골프 세계랭킹 1위 지노 띠티꾼(태국)이 이날만 6타를 줄여 공동 3위로 올라섰다. 2위 넬리 코다(미국), 최혜진과 임진희, 교포 선수인 이민지 등이 공동 3위에 자리했다.
전날 7언더파를 몰아쳐 2위에 자리한 이동은은 3개홀을 남긴 상태에서 1타를 잃어 공동 3위로 밀렸다.
디펜딩 챔피언인 교포 선수 노예림(미국)은 이날도 2타를 잃어 중간합계 9오버파 153타로 컷 탈락했다. 이번 대회 컷 기준타수는 이븐파 144타다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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