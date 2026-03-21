김효주, 통산 8승 향해 순항…파운더스컵 이틀 연속 단독 선두(1보)

2위 개비 로페즈에 4타 차 앞서

띠티꾼·코다·최혜진 등 공동 3위



21일(한국시간) 미국 캘리포니아주 멘로파크의 샤론하이츠 골프 앤드 컨트리클럽에서 열린 LPGA투어 포티넷 파운더스컵에서 이틀 연속 선두를 지킨 김효주. AFP연합뉴스

디펜딩 챔피언인 교포 선수 노예림(미국)은 이날도 2타를 잃어 중간합계 9오버파 153타로 컷 탈락했다. 이번 대회 컷 기준타수는 이븐파 144타다.