현관서 뒤엉켜 싸운 70대 남녀…여성만 유죄, 이유는?

재판부는 “무엇보다 당시 현장에 출동한 경찰관이 촬영한 사진에는 A씨의 양손에서 공소사실과 같은 상처가 확인되지 않는다”며 “이런 점들을 종합해볼 때 B씨가 A씨에게 상해를 입힌 사실이 의심의 여지가 없을 정도로 증명됐다고 보긴 어렵다”고 판시했다.

아파트 현관에서 몸싸움을 벌인 70대 남녀가 함께 재판에 넘겨졌지만 법원은 여성에게만 유죄를 인정했다.전주지법 형사3단독(판사 기희광)은 상해 혐의로 기소된 여성 A씨(72)에게 벌금 70만원을, 남성 B씨(77)에게는 무죄를 각각 선고했다고 21일 밝혔다.과거 연인 관계였던 두 사람은 2024년 11월 14일 오전 전주시 완산구 한 아파트 1층 현관에서 몸싸움을 벌이다 서로 다치게 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.A씨는 이 과정에서 손목에 전치 2주의 상처를 입었다고 주장했고, B씨 역시 경미한 뇌진탕 증세를 호소했다.재판부는 상해 정도만 놓고 보면 큰 차이가 없지만, 사건의 경위와 행위의 주도성을 고려할 때 책임을 동일하게 보기 어렵다고 판단했다.재판부는 “A씨는 이 사건 발생 일주일 전에도 B씨의 집에 찾아와 현관문을 두드리며 퇴거를 거부했고 이후로도 침입을 반복하다가 현행범으로 체포됐다”며 “이번 사건 당일 B씨는 현관에서 자신을 기다리던 A씨를 마주치자 경찰에 신고하기 위해 휴대전화를 꺼내 들었다”고 설명했다.이어 재판부는 “이에 A씨가 신고를 막으려고 B씨의 휴대전화를 빼앗으려다가 서로 뒤엉켜 함께 바닥으로 넘어졌다”며 “이후로도 A씨는 넘어진 상대를 물어뜯는 등 제압하려고 했고 B씨는 여기서 벗어나려고 발버둥 친 사실이 확인된다”고 전했다.또한 현장에 출동한 경찰이 촬영한 사진에서 A씨의 손에 뚜렷한 상처가 확인되지 않은 점도 판단에 영향을 미쳤다.백재연 기자 energy@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지