‘아리랑’ 첫날 판매량 400만장…BTS, 자체 기록 갈아치웠다
발매 10분 만에 밀리언셀러, 하루 398만장. 3년 9개월 만에 돌아온 방탄소년단(BTS)이 음반과 음원 차트를 동시에 휩쓸며 ‘컴백’이라는 단어로는 부족한 귀환을 알렸다.
21일 한터차트에 따르면 BTS의 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)은 발매 첫날 398만장의 판매량을 기록하며 일간 차트 1위에 올랐다. 지난 20일 오후 1시 공개 직후 약 10분 만에 밀리언셀러를 달성하며 폭발적인 반응을 입증했다.
BTS의 기존 초동 기록은 2020년 발매된 정규 4집 ‘MAP OF THE SOUL : 7’의 337만장이었다. ‘아리랑’은 발매 첫날에만 이 기록을 넘어서는 판매량을 기록하며 자체 최고 기록을 경신했다. 초동 집계 기간이 남아 있는 만큼 추가 기록 경신 여부에도 관심이 쏠린다.
‘아리랑’은 이탈리아, 멕시코, 스웨덴 등 88개 국가 및 지역 아이튠즈 ‘톱 앨범’ 차트 1위에 오르며 글로벌 영향력을 입증했다. 음원 성적 역시 이에 못지않다. 타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’은 21일 오전 9시 기준 미국, 일본, 영국, 독일, 프랑스 등 90개 국가 및 지역 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트 정상에 올랐다. 다수의 수록곡 또한 상위권에 진입하며 앨범 전체에 대한 높은 관심을 드러냈다.
그간 순위 변동이 적었던 국내 음원 차트에도 지각변동이 일어났다. ‘스윔’은 멜론과 벅스 실시간 차트 1위를 차지, 멜론 ‘톱100’에는 앨범 전곡이 진입했다. 특히 ‘스윔’은 지난 20일 오후 2시부터 21일 0시까지 1위를 유지한 데 이어 21일 오전 10시 기준으로도 정상을 지키며 안정적인 흐름을 이어갔다. 같은 시각 수록곡 ‘바디 투 바디(Body to Body)’ 역시 멜론 ‘톱100’ 2위에 오르며 상위권을 BTS 곡으로 채웠다.
뮤직비디오 반응도 이어졌다. ‘스윔’ 뮤직비디오는 미국, 영국, 멕시코, 프랑스 등 70개 국가 및 지역 유튜브 인기 급상승 음악 1위에 올랐다. ‘바디 투 바디’ 역시 오디오 영상만으로 주요 국가에서 높은 조회 수를 기록했다.
이번 앨범 ‘아리랑’은 BTS의 정체성과 보편적인 감정을 함께 담아낸 작품으로, 방시혁 의장이 총괄 프로듀싱을 맡았다. 타이틀곡 ‘스윔’은 삶의 흐름 속에서도 멈추지 않고 나아가는 태도를 담아내며 폭넓은 공감을 이끌고 있다.
BTS는 21일 오후 8시 서울 광화문 광장에서 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)을 개최하고 신곡 무대를 처음 공개한다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
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