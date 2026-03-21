“사고 막아라” BTS컴백에 ‘광화문 진공상태’… “3시부터 본격 혼잡”
방탄소년단(BTS) 컴백 공연이 열리는 서울 광화문광장이 ‘진공상태’가 됐다.
BTS는 21일 오후 8시 광화문 일대에서 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’ 공연을 한다. 경찰은 광화문에서 숭례문까지 최대 26만명이 모일 것으로 전망한다. 2002 한·일 월드컵 길거리 응원 이후 최대 규모다.
광화문광장은 이날 광화문 월대 맞은편에서 지하철 1·2호선 시청역까지 남북으로 1.2㎞, 동서로 200ｍ 구역이 안전 펜스가 쳐졌다.
광장을 지나기 위해서는 펜스를 따라 설치된 게이트 31개를 통과해야 한다. 게이트에는 위험 물품을 검문·검색하기 위한 문형 금속탐지기가 설치됐다. 현장에 차출된 경찰들이 신체와 소지품 검사를 한다.
공연장 인근 빌딩 31곳은 출입이 통제된다. 옥상 관람으로 인한 추락 등 안전사고를 방지하기 위해서다.
교통·도로 통제는 전날 밤부터 이뤄졌다. 세종대로 광화문~시청 구간 도로는 지난 20일 오후 9시부터 통제가 시작돼 공연 다음 날인 22일 오전 6시까지 차가 다닐 수 없다.
공연 당일에는 사직로·율곡로가 오후 4~11시, 새문안로와 광화문 지하차도(정부청사→이마교차로 방향)도 오후 7~11시까지 통행할 수 없다.
지하철은 광화문역(5호선)·시청역(1·2호선)·경복궁역(3호선) 역사를 폐쇄하고 무정차 통과한다. 광화문역은 오후 2~10시, 경복궁역과 시청역은 오후 3~10시 무정차 통과한다. 오전 5시부터 일부 출입구를 폐쇄하고, 오후 2~3시쯤부터 출입구 29곳을 모두 폐쇄해 무정차 통과한다. 인근 역사도 혼잡도에 따라 무정차 통과가 시행될 수 있다.
시내버스는 경찰 통제에 따라 임시 우회 운행한다. 오전 8시부터 예정됐던 광화문역 중앙버스전용차로 정류장 무정차 통과는 경찰 요청으로 첫차부터 시행했다.
정부는 서울청사에 현장상황실을 설치해 인파 밀집 상황을 실시간 관리할 계획이다. 경찰과 소방, 공무원 등 오늘 현장에 투입되는 인원만 1만5000명에 달한다. BTS의 팬덤 ‘아미’ 대다수가 여성인 점을 고려해 현장 투입 경찰 등도 대부분 여성으로 배치했다.
서울시에 따르면 이날 오전 9시30분 기준 광화문광장 일대에는 1만2000~1만4000명이 모였다. 서울시 관계자는 “오후 3시부터 본격적으로 광장 일대가 혼잡해질 것으로 예상한다”고 말했다.
권중혁 기자 green@kmib.co.kr
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