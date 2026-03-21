대덕소방서 “대전 공장화재 실종자 4명 동관 있을 듯”
대전 문평동 안전공업 화재 현장에서 실종됐던 14명 가운데 아직 발견되지 않은 4명이 건물 동관 주차장 인근에 있을 것이라는 추정이 나왔다. 소방당국은 밤사이 10명의 실종자를 발견한 데 이어 추가 수색을 하고 있다.
남득우 대전 대덕소방서장은 21일 오전 브리핑을 통해 “불이 난 건물 내부의 수색할 수 있는 부분은 전부 다 했다”며 “발견되지 않은 실종자들은 붕괴된 동관 주차장 부분에 있을 것으로 예상된다”고 말했다.
소방당국은 전날 오후 11시3분쯤 동관 2층 휴게실 입구 안쪽에서 40대 실종자를 심정지 상태로 발견한 데 이어 자정 0시19분쯤 동관 3층 헬스장에서 추가로 심정지 상태의 9명을 발견해 수습했다.
실종자들은 병원으로 이송됐으며, 신원 확인을 위한 DNA 검사와 지문 대조 절차가 진행 중이다. 최초 실종자는 40대 남성으로 확인됐다.
오전 9시30분 기준 인명 피해는 사망 10명, 중상 25명, 경상 34명으로 집계됐다. 중환자 4명 가운데 2명은 요추가 골절돼 수술 후 현재 치료 중인 것으로 확인됐다. 나머지 2명은 개방성 골절이다. 소방대원 1명과 구급대원 1명도 화재 현장에서 구조 작업 중 부상을 당한 것으로 전해졌다.
소방당국은 이날 오전 6시49분쯤 공장에 인명 구조견을 투입해 내부 수색을 진행했다. 현재 화재로 인한 건물 붕괴 우려가 있어 오전 내 안전 진단을 마친 뒤 아직 발견되지 않은 4명에 대한 수색을 이어나갈 계획이다.
대전 대덕구 문평동 안전공업에서는 전날 오후 1시17분쯤 불이나 오후 11시48분쯤 진화됐다. 현재까지 사망자 10명과 부상자 59명 등 69명의 사상자가 발생한 상태다.
안전공업은 자동차·선박용 엔진밸브를 제조·판매하는 업체다. 1953년 5월 29일 설립됐으며, 2024년 12월 기준 매출액 1351억원, 종업원 364명에 달하는 중견기업이다.
대전=글·사진 김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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