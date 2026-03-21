임성재, 발스파 챔피언십 이틀 연속 단독 선두
임성재가 미국프로골프(PGA)투어 발스파 챔피언십(총상금 910만달러) 2라운드에서도 리더보드 맨 윗자리를 꿰찼다.
임성재는 21일(한국시간) 미국 플로리다주 팜하버의 이니스브룩 리조트 앤드 골프클럽 코퍼헤드 코스(파71·7352야드)에서 열린 대회 2라운드에서 보기 3개에 버디 5개를 묶어 2언더파 69타를 쳤다.
중간 합계 9언더파 133타를 기록한 임성재는 1라운드에 이어 이틀 연속 단독 선두에 자리했다. 2위 데이비드 립스키(미국·8언더파 134타)와는 한 타 차다.
임성재는 손목 부상 여파로 올 시즌 초반에는 대회에 출전하지 않았다. 이달 초 아널드 파머 인비테이셔널에서 올 시즌 데뷔전을 치렀으나 컷 탈락했다. 이어 출전한 ‘제5의 메이저대회’ 플레이어스 챔피언십에서 연속해서 본선 진출에 실패했다.
하지만 자신의 시즌 3번째 출전인 이번 대회에서는 달랐다. 첫날 1라운드에서 이글 2개를 앞세워 7언더파를 몰아쳐 단독 선두로 나서더니 2라운드에서도 2타를 줄여 통산 3승을 향해 순항했다.
임성재는 지난 2021년 10월 슈라이너스 칠드런스오픈 이후 4년 넘게 승수를 추가하지 못하고 있다.
교포 선수 더그 김이 공동 3위(중간합계 7언더파 135타), LIV골프에서 복귀한 브룩스 켑카는 토니 피나우(이상 미국) 등과 공동 10위(4언더파 138타)에 이름을 올려 복귀 이후 최고 성적을 기대하게 됐다.
스크린골프 리그린 TGL에서 맹활약을 펼치고 있는 김주형은 한 타를 줄여 공동 16위(중간 합계 3언더파 139타), 김성현은 3타를 줄여 공동 27위(중간합계 2언더파 140타)로 반환점을 돌았다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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