트럼프, 이란작전 ‘점진적 축소’ 언급… “한국 등 호르무즈 이용국 나서야”
도널드 트럼프 미국 대통령이 대(對) 이란 군사작전의 ‘점진적 축소’ 가능성을 언급했다. 이란의 호르무즈 해협 봉쇄에 대해서는 한국·일본·중국 등 해협을 통과하는 에너지 주요 수요국들이 적극적으로 나서야 한다는 입장도 재차 강조했다. 한국에는 “한국을 사랑한다. 우리는 한국을 많이 도와주고 있다”며 한국의 지원을 우회적으로 압박하는 모양새다.
트럼프 대통령은 20일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜에 “우리는 이란의 테러 정권에 대한 중동에서의 대규모 군사적 노력을 점차 축소하는 방안을 검토하고 있다”며 “군사적 목표 달성에 매우 근접해 있다”고 밝혔다.
그러면서 5가지 작전 목표를 제시했다. 이란의 미사일 능력과 발사대 등 무력화, 방위산업 기반 파괴, 대공 무기를 포함한 해군·공군 전력 무력화, 이란의 핵 능력 원천 차단과 관련 상황 발생 시 신속·강력한 대응 태세 유지, 중동 동맹국에 대한 최고 수준의 보호 등이다.
트럼프 대통령은 ‘점진적 축소’가 구체적으로 어떤 의미인지는 밝히지 않았다. 이번 발언이 실제 출구 전략 모색인지, 시장 안정을 위한 메시지인지는 지켜봐야 한다. 트럼프 대통령은 앞서 백악관에서 기자들과 만나 “상대방을 초토화하고 있는 상황에서 휴전하지는 않는다”며 휴전 의사가 없음을 밝혔다.
트럼프 대통령은 이란이 사실상 봉쇄 중인 호르무즈 해협 통행 정상화를 위한 동맹국들의 역할도 거듭 강조했다. 트럼프 대통령은 “우리는 그곳(호르무즈 해협)을 이용하지 않는다”며 “유럽과 한국, 일본, 중국 등 다른 나라들이 더 관여해야 한다”고 밝혔다. 그러면서 “해협을 이용하는 국가들이 나서는 것이 바람직하다”고 덧붙였다.
트럼프 대통령은 앞서 한국·일본·중국·영국·프랑스 등 7개국에 호르무즈 해협을 지나는 유조선 호위 작전에 동참하라고 요구했다. 하지만 어느 국가도 명확한 지원 의사를 밝히지 않자 “도움은 필요 없다”며 강한 불만을 표출한 바 있다.
트럼프 대통령은 특히 ‘여전히 한국이 미국을 지원하길 원하는가’라는 질문에 대해서는 “나는 한국을 사랑한다. 우리는 한국과 훌륭한 관계다. 우리는 한국을 많이 도와주고 있다”고 답했다. 이는 호르무즈 해협 유조선 호위 등을 위해 한국의 군함 파견 등 군사적 지원을 기대한 것으로 해석된다.
권중혁 기자 green@kmib.co.kr
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