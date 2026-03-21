소방 “대전 화재 실종자 4명 주차장에 있는 것으로 추정”
대전 대덕산업단지 내 자동차 부품 공장에서 발생한 대형 화재와 관련해 실종자 수색이 이틀째 이어지고 있다.
21 소방당국은 “수색할 수 있는 곳은 완료했고 나머지 실종자들이 붕괴된 곳에 있을 것으로 예측하고 안전진단을 오전중 실시해 철거 지역을 결정한 뒤 수색에 나설 것”이라며 “나머지 실종자들은 동관 주차장 인근에 있을 것으로 추정하고 있다”고 말했다.
소방당국은 이날 오전 진행된 브리핑에서 “나머지 실종자들은 동관 주차장 인근에 있을 것으로 추정하고 있다”고 말했다.
이날 오전 6시49분부터는 인명 구조견 2마리가 투입돼 공장 내부를 수색 중이다. 소방은 중장비를 활용해 붕괴 우려가 있는 위험 구역에 대한 탐색도 병행되고 있다.
앞서 전날 오후 11시 3분쯤 공장 2층 휴게실 입구에서 실종자 1명이 발견됐고, 이어 이날 오전 12시20분쯤 3층 헬스장으로 추정되는 공간에서 9명이 추가로 발견됐다. 발견된 10명은 모두 숨진 상태였다.
당국은 현재 사망자 신원 확인을 위해 유전자 감식을 진행 중이다. 이 가운데 40대 1명은 신원이 확인돼 보훈병원으로 이송됐다. 나머지 9명에 대해서는 감식에 시간이 소요될 것으로 보인다.
이번 화재로 현재까지 확인된 인명 피해는 사망 10명, 중상 25명, 경상 24명, 실종 4명 등 총 69명이다. 진압 과정에서는 소방관 2명도 경상을 입었다.
부상자 치료도 이어지고 있다. 이날 오전 6시 30분 기준으로 수술을 받은 환자 4명, 중환자실 치료 중인 환자 3명을 포함해 총 28명이 입원 치료를 받고 있으며, 환자 상태에 대한 추적 진료는 아직 완료되지 않은 상황이다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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