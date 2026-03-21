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[속보] 정부 “대전 공장화재 중앙합동 재난피해자 지원센터 설치”

입력:2026-03-21 09:35
수정:2026-03-21 09:37
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김민석 국무총리가 20일 화재가 발생한 대전 대덕구의 한 자동차 부품 제조 공장을 찾아 남득우 대덕소방서장으로부터 화재 현황에 대해 보고를 받고 있다. 연합뉴스

[속보] 정부 “대전 공장화재 중앙합동 재난피해자 지원센터 설치”

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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