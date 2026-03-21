시사 전체기사 [속보] 정부 “대전 공장화재 중앙합동 재난피해자 지원센터 설치” 입력:2026-03-21 09:35 수정:2026-03-21 09:37 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 김민석 국무총리가 20일 화재가 발생한 대전 대덕구의 한 자동차 부품 제조 공장을 찾아 남득우 대덕소방서장으로부터 화재 현황에 대해 보고를 받고 있다. 연합뉴스[속보] 정부 “대전 공장화재 중앙합동 재난피해자 지원센터 설치”백재연 기자 energy@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 디지털뉴스부 백재연 기자 energy@kmib.co.kr 1096 응원하기 안녕하세요. 백재연 기자입니다. 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 ‘성추행 의혹’ 장경태 “당에 누 되지 않게 탈당하겠다” 2 “불안정한 비정규직이 정규직보다 더 받아야”… 李 ‘동일노동 차등임금’ 지적 3 北, 한·미훈련 종료 맞춰 방어선 돌파 훈련…“전쟁준비 완성” 4 “커피 더 달라, 부식도 불만”…尹 교도관에 불만 쏟아내 5 이 대통령 “中企 대상 갑질 없애야…노조 빨갱이 취급 도움안돼” 해당분야별 기사 더보기 1 ‘우리 쓸 것도 없는데…’ 국내 비축원유, 해외로 팔려 2 ‘저PBR’ 1위는 한신공영… 이름 공개해 기업가치 제고 압박 3 [단독] 韓만 예외 둔 넷플… K콘텐츠 공개 시간 오후 5시 고정 4 결혼 24만건 ‘7년 만에 최다’… 늦깎이 엄마, 출산율 끌어올렸다 5 [단독] 2030 부동산 격차 확대… 굳어진 ‘상속계급사회’ 해당분야별 기사 더보기 1 “1km 걸을 뻔”…BTS 공연에 광화문 결혼식 하객들 경찰버스 탄다 2 동료 기장 살해 피의자 구속…법원 “도망 우려” 3 대전 화재 실종자 14명 중 10명 사망… “3층서 다수 발견” 4 영화 ‘왕사남’ 은행나무…‘국가산림문화자산’ 지정 추진 5 “우리 아들 어떡해” 대전 공장 화재 실종자 가족 발 동동 해당분야별 기사 더보기 1 생중계 도중 ‘쾅’…기자 바로 뒤에 떨어진 이스라엘 포탄 2 “기습하면 일본” 트럼프 ‘진주만 독설’…당황한 日총리·유감 표명 언론 3 트럼프가 연 ‘호르무즈 유료화’…이란, 전쟁 끝나도 통행세 부과 검토 중 4 트럼프의 ‘선긋기’ 통했나…네타냐후 “가스전 추가 공습 중단…조기 종전 가능” 5 군함 요청 선그은 日… 트럼프 “진주만은 예고했나” 돌발 발언 해당분야별 기사 더보기 1 넷플 타고 세계로…BTS 컴백 공연, 광화문이어야 했던 이유 2 ‘왕사남‘ 1400만 관객 돌파…역대 5위 3 “이건 꼭 지켜달라” BTS, 광화문 공연 앞두고 꺼낸 메시지 4 조규성 승부차기 실축…미트윌란, UEL 8강 탈락 5 세상 향한 일곱 청년의 ‘아리랑’… “삶의 파도 헤치고 나가겠다” 해당분야별 기사 더보기 1 ‘전설의 리틀 농구단’ 10주년이 특별한 이유 2 봄의 숲속 경남 진주… 화사한 봄 그윽한 매화향 사이로 걸어요 3 영화 돌풍에 되살아난 춘원의 단종 소설… 엄흥도 이야기 추가 4 보호소 폐쇄에 살처분 위기…150마리에게 찾아온 기적 [개st하우스] 5 2026 팝페라 테너 임형주 신춘 독창회, 한국리스트협회 제53회 정기연주회 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 동료 기장 살해 피의자 구속…법원 “도망 우려” ‘우리 쓸 것도 없는데…’ 국내 비축원유, 해외로 팔려 “기습하면 일본” 트럼프 ‘진주만 독설’…당황한 日총리·유감 표명 언론 “1km 걸을 뻔”…BTS 공연에 광화문 결혼식 하객들 경찰버스 탄다 생중계 도중 ‘쾅’…기자 바로 뒤에 떨어진 이스라엘 포탄 [속보] 의정부 용현동 섬유공장 불… 옆 공장으로 확산 영화 ‘왕사남’ 은행나무…‘국가산림문화자산’ 지정 추진 ‘성추행 의혹’ 장경태 “당에 누 되지 않게 탈당하겠다” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요