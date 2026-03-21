‘가방은 앞으로, 떨어진 물건 포기’…BTS 인파 안전수칙은?
그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 앞두고 서울시교육청이 학생과 학부모를 대상으로 인파 사고 예방 안내에 나섰다.
서울시교육청은 19일 초·중·고등학교에 ‘BTS 광화문 공연 다중운집 인파 사고 예방 안내’ 가정통신문을 배포했다고 밝혔다. 공연 당일 대규모 인파가 몰릴 것으로 예상되면서 사전 안전교육 차원의 조치다.
안내문에는 혼잡이 예상되는 장소 방문을 가급적 자제하고, 불가피하게 이동할 경우 충분한 안전거리를 확보하라는 내용이 담겼다. 특히 압사 사고 가능성을 염두에 두고 주변 상황을 수시로 살피는 등 각별한 주의를 당부했다.
인파 속에서의 구체적인 행동 요령도 제시됐다. 몸이 밀리는 상황이 발생하면 흐름에 역행하기보다 밀리는 방향에 맞춰 이동하고, 대각선 방향으로 천천히 빠져나오는 것이 바람직하다고 안내했다. 무리하게 반대 방향으로 이동할 경우 더 큰 사고로 이어질 수 있다는 설명이다.
또 가방이 있다면 이를 가슴 앞으로 메어 신체를 보호하고 호흡 공간을 확보하는 것이 좋으며, 이동 중 소지품이 떨어지더라도 이를 줍기 위해 멈추지 말 것을 강조했다.
넘어질 경우에는 다리를 몸 쪽으로 끌어당겨 몸을 둥글게 말아 주요 부위를 보호한 뒤, 침착하게 일어나야 한다고 덧붙였다.
한편 이번 공연은 관람객 약 2만2000명을 포함해 해외 팬 등 최대 26만명이 광화문 일대에 몰릴 것으로 예상되고 있다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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