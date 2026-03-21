대전 화재 공장 3층서 시신 다수 발견… “실종자 6명 추정”

소방 당국 “실종자 14명 밤샘수색”

전날 오후 11시48분쯤 화재 완진

소방대원들이 20일 밤 대전 대덕구 문평동 안전공업 건물에 고가사다리를 타고 접근, 인명 수색을 진행 중이다. 대전=전희진 기자

소방 당국은 밤샘 수색을 진행한다는 방침이다.

대전 대덕구 문평동 자동차부품 제조 공장에서 20일 오후 불이 나 검은 연기가 치솟는 가운데 직원들이 탈출을 하고 있다. 연합뉴스