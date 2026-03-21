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대전 화재 공장 3층서 시신 다수 발견… “실종자 6명 추정”

입력:2026-03-21 01:27
수정:2026-03-21 02:43
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소방 당국 “실종자 14명 밤샘수색”
전날 오후 11시48분쯤 화재 완진

소방대원들이 20일 밤 대전 대덕구 문평동 안전공업 건물에 고가사다리를 타고 접근, 인명 수색을 진행 중이다. 대전=전희진 기자

대전 대덕구 문평동 안전공업 화재 현장에서 실종됐던 14명 중 다수가 공장 3층에서 숨진 채 발견됐다. 소방 당국은 밤샘 수색을 진행한다는 방침이다.

대전소방본부는 21일 오전 1시30분쯤 안전공업 공장 3층에서 다수의 시신을 발견했다고 밝혔다. 6명의 시신으로 추정됐지만 훼손 상태 등을 고려하면 인원 및 신원 파악에 시간이 걸릴 전망이다.

전날 오후 11시3분쯤에는 공장 2층 휴게실 입구에서 남성 1명이 발견됐다. 이 남성은 심정지 상태로 인근 병원으로 이송됐다.

소방 당국은 건축물 안전 진단을 마친 뒤 전날 오후 10시25분부터 건물 내부에 구조대원을 투입했다.

당국은 공장 2층 휴게실 등에 대한 수색을 진행했다. 작업 투입 전후로 휴게실이나 그 주변에 모여 있을 가능성이 있기 때문이다. 화재 발생 당시는 점심시간과 맞물려 직원들이 쉬는 시간이었다. 당국은 3층 주차 공간 등도 수색 중이다.

대전 대덕구 문평동 자동차부품 제조 공장에서 20일 오후 불이 나 검은 연기가 치솟는 가운데 직원들이 탈출을 하고 있다. 연합뉴스

앞서 소방 당국은 전날 오후 11시48분쯤 화재 진압을 완료했다고 밝혔다. 오후 1시17분쯤 불이 난 지 10시간30분 만이었다.

자동차 부품회사인 안전공업에서 난 이번 화재로 55명이 중경상을 입었으며 현재까지 실종자 14명 중 1명 이상이 사망한 것으로 파악됐다. 실종자 중 외국인 근로자는 없는 것으로 파악됐다.

대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr

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