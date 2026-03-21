대전 화재 공장 3층서 시신 다수 발견… “실종자 6명 추정”
소방 당국 “실종자 14명 밤샘수색”
전날 오후 11시48분쯤 화재 완진
대전 대덕구 문평동 안전공업 화재 현장에서 실종됐던 14명 중 다수가 공장 3층에서 숨진 채 발견됐다. 소방 당국은 밤샘 수색을 진행한다는 방침이다.
대전소방본부는 21일 오전 1시30분쯤 안전공업 공장 3층에서 다수의 시신을 발견했다고 밝혔다. 6명의 시신으로 추정됐지만 훼손 상태 등을 고려하면 인원 및 신원 파악에 시간이 걸릴 전망이다.
전날 오후 11시3분쯤에는 공장 2층 휴게실 입구에서 남성 1명이 발견됐다. 이 남성은 심정지 상태로 인근 병원으로 이송됐다.
소방 당국은 건축물 안전 진단을 마친 뒤 전날 오후 10시25분부터 건물 내부에 구조대원을 투입했다.
당국은 공장 2층 휴게실 등에 대한 수색을 진행했다. 작업 투입 전후로 휴게실이나 그 주변에 모여 있을 가능성이 있기 때문이다. 화재 발생 당시는 점심시간과 맞물려 직원들이 쉬는 시간이었다. 당국은 3층 주차 공간 등도 수색 중이다.
앞서 소방 당국은 전날 오후 11시48분쯤 화재 진압을 완료했다고 밝혔다. 오후 1시17분쯤 불이 난 지 10시간30분 만이었다.
자동차 부품회사인 안전공업에서 난 이번 화재로 55명이 중경상을 입었으며 현재까지 실종자 14명 중 1명 이상이 사망한 것으로 파악됐다. 실종자 중 외국인 근로자는 없는 것으로 파악됐다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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