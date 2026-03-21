대전 공장 화재 현장서 실종자 1명 심정지 상태로 이송

소방대원들이 인명 수색을 위해 고가사다리를 타고 화재 현장에 진입하고 있다.

건물 정면에서 보이는 휴게실 주변을 위주로 수색하고 있다”며 “대원들이 조명장치를 켜고 각 구간을 확인하고 있다. 가능한 범위 내에서 최선을 다하고 있다”고 설명했다.