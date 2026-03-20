[속보] ‘위안부 피해자 모욕 시위’ 단체 대표 구속
법원 “도망할 염려 있다”
평화의 소녀상 철거를 요구하며 일본군 위안부 피해자들을 모욕한 혐의를 받는 극우 성향 단체의 대표가 20일 구속됐다.
서울중앙지법 이지영 영장전담 부장판사는 이날 사자명예훼손 및 정보통신망법상 명예훼손 등 혐의를 받는 김병헌 위안부법폐지국민행동 대표에 대한 구속영장을 발부했다. 이 부장판사는 발부 사유로 “도망할 염려가 있다”는 점을 들었다.
이 부장판사는 이날 오후 김 대표에 대한 구속 전 피의자심문(영장실질심사)를 진행했다. 심문을 받기 위해 법원에 출석한 김 대표는 위안부 모욕 혐의에 대해 어떻게 생각하는지 묻는 취재진 질문에 아무런 대답도 하지 않았다.
김 대표는 서울 서초고, 무학여고 등 소녀상이 설치된 학교들을 돌며 ‘교정에 위안부상 세워두고 매춘 진로지도 하나’ 등 문구가 적힌 현수막을 게시한 혐의 등을 받는다. 김 대표는 경찰 조사 과정에서는 자신의 행동이 위법한 행위라고 생각하지 않는다는 입장을 밝혔다.
경찰은 지난 13일 검찰에 구속영장을 신청하며 신청서에 김 대표가 소셜미디어에 위안부 피해자를 ‘성매매 여성’이라고 모욕하는 글을 잇달아 게시하고 소녀상 철거 시위를 계속 열겠다고 예고하는 등 재범 위험성이 크다고 강조했다. 경찰의 신청을 받은 서울중앙지검은 17일 구속영장을 청구했다.
김 대표의 신병을 확보한 경찰은 다음 주 김 대표를 검찰로 송치할 계획이다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
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