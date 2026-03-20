넷마블 ‘왕좌의 게임: 킹스로드’ 스팀 비공개 테스트 참가자 모집

넷마블은 신작 액션 어드벤처 RPG ‘왕좌의 게임: 킹스로드’(개발사 넷마블네오)에서 스팀(Steam) 비공개 테스트 참가자를 모집 중이라고 20일 밝혔다.

왕좌의 게임: 킹스로드의 아시아 정식출시에 앞서 진행되는 이번 테스트는 다음 달 23일까지 스팀 페이지를 통해 참가 신청 가능하다. 테스트는 같은 달 17일부터 24일까지 진행된다.왕좌의 게임: 킹스로드는 에미상, 골든글로브상을 수상한 HBO의 ‘왕좌의 게임’ 시리즈의 시즌4를 배경으로 개발 중인 오픈월드 액션 RPG다. 넷마블이 워너브라더스 인터랙티브 엔터테인먼트 산하 HBO의 공식 라이선스를 획득해 제작 중이다. 고증을 바탕으로 원작의 세계관과 캐릭터 등을 고퀄리티로 구현하는 게 목표다.이용자들은 테스트 참여를 통해 고퀄리티의 오픈월드 액션 RPG로 구현된 ‘왕좌의 게임’ 세계관을 경험할 수 있다. 이에 더해 회피와 방어를 통해 적의 공격을 무력화시키고 패링으로 반격하는 액션 손맛, 두 가지의 무기를 실시간으로 교체하며 싸우는 전략적인 전투를 체험한다.넷마블은 지난달 24일부터 왕좌의 게임: 킹스로드의 사전등록을 진행 중이다. PC 사전등록을 진행한 이용자에게 인게임 보상을 얻는다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지