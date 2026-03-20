‘배틀그라운드’, 홍콩 콤플렉스콘 참가… IP 확장 가속
크래프톤의 ‘PUBG: 배틀그라운드’가 출시 9주년을 맞아 글로벌 팝 컬처 페스티벌인 ‘콤플렉스콘 홍콩 2026’에 참가한다.
콤플렉스콘은 패션과 음악, 게임, 라이프스타일이 결합된 행사다. 오는 21일, 22일 이틀 동안 홍콩 아시아월드 엑스포에서 개최된다.
크래프톤은 이번 참가가 게임 콘텐츠를 넘어 다양한 문화 영역으로 배틀그라운드 지식재산권(IP)을 확장하고 글로벌 이용자와의 접점을 넓히기 위해 기획됐다고 설명했다.
배틀그라운드는 이번 행사에서 스트리트웨어 브랜드 ‘떠그클럽’과 협업 프로젝트를 선보인다. PUBG IP를 스트리트 스타일로 재해석한 의상과 협업 아이템을 중심으로 문화 콘텐츠로서의 브랜드 경험을 제시한다.
행사장 내에는 콜로세움 형태의 체험형 부스를 운영해 배틀그라운드의 전투와 경쟁 요소를 오프라인 공간에 구현한다. 방문객은 참여형 콘텐츠를 체험하고 획득한 보상을 활용하는 리워드 프로그램에 참여할 수 있다.
또한 메인 스테이지 프로그램에서는 글로벌 아티스트와 함께하는 공연을 진행한다. 프로듀서 알티와 비트박서 윙, 히스 등 기존에 배틀그라운드와 협업한 경험이 있는 아티스트들이 참여해 음악과 결합된 무대를 선보인다.
크래프톤은 향후에도 다양한 브랜드 협업을 통해 배틀그라운드의 브랜드 경험을 지속적으로 확장해 나갈 계획이라고 첨언했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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