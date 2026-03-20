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윤호중 행안장관 “대전 화재 수습에 범정부 역량 총동원”

입력:2026-03-20 21:41
수정:2026-03-20 21:44
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20일 오후 1시 17분쯤 대전 대덕구 문평동 한 자동차부품 제조 공장에서 불이 난 모습. 연합뉴스

윤호중 행정안전부 장관이 20일 대전 대덕구 공장 화재 현장을 찾아 “피해자마다 전담 공무원을 배치하고 ‘중앙합동 재난피해자 지원센터’를 설치하는 등 관계기관은 총력을 다해달라”고 주문했다.

윤 장관은 이날 화재 현장에서 인명 구조 상황을 보고 받은 뒤 중앙재난안전대책본부 1차 회의를 주재해 “인명과 재산 피해를 최소화하기 위해 범정부적 역량을 총동원하겠다”며 이같이 말했다. 이날 회의에는 고용노동부, 소방청, 경찰청, 기후에너지환경부, 대전시, 대덕구 등 관계기관이 참석해 피해자 지원 방안과 향후 대책을 논의했다.

윤 장관은 이 자리에서 “소방대원의 건축물 진입은 구조적 안전을 확인한 뒤 이뤄질 수 있도록 해달라”며 구조 작업에 나선 대원들의 안전도 당부했다.

앞서 이날 오후 1시17분쯤 대덕구의 한 자동차 부품 제조 공장에 불이 났다. 화재 당시 공장에는 170명이 있었던 것으로 추정된다. 101명은 대피했지만 중상 24명, 경상 31명의 피해가 발생했다. 14명은 연락이 닿지 않아 실종 가능성이 큰 것으로 분석된다.

김용헌 기자 yong@kmib.co.kr

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