동료 기장 살해 피의자 구속…법원 “도망 우려”
3년 준비·동료 4명 표적…계획범죄 정황
고양·부산 이어 창원 이동…추가 범행 시도
흉기 확보·프로파일러 투입…동기 수사 확대
부산에서 동료 항공사 기장을 살해한 혐의를 받는 50대 피의자가 구속됐다.
부산지방법원 엄지아 영장전담 판사는 20일 살인 혐의를 받는 50대 김모씨에 대한 구속영장을 발부했다. 법원은 “도망할 우려가 있다”며 구속 사유를 밝혔다.
김씨는 지난 17일 부산진구 한 아파트에서 과거 함께 근무했던 항공사 기장을 흉기로 살해한 혐의를 받고 있다.
앞서 경찰은 김씨가 3년 전부터 범행을 준비하고 전 직장 동료 4명을 대상으로 범행을 계획한 것으로 보고 구속영장을 신청했다.
김씨는 전날 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석했으며, 법원은 심문 결과를 토대로 이날 구속 필요성을 인정했다.
경찰은 김씨를 상대로 범행 동기와 계획 수립 과정, 추가 범행 의도 등을 집중 조사할 방침이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사