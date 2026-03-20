로블록스 ‘기형적 등급분류’ 논란... 게임이용자協 제도 개선 촉구

정부기관은 즉각적인 행정 조치를 통해 로블록스를

메타버스 플랫폼 로블록스가 플랫폼 내 개별 콘텐츠의 확률형 아이템 정보 은폐와 역사 왜곡 논란으로 비판을 받고 있다.20일 한국게임이용자협회는 “로블록스의 현행 등급분류 구조는 기형적”이라며 정부 당국의 행정 조치와 제도 개선을 촉구했다.현재 로블록스는 수백만 개의 이용자 제작 콘텐츠를 사실상의 개별 게임 형태로 서비스하고 있으나 플랫폼 전체를 하나의 단일 게임물로 등급분류를 받는 방식으로 운영되고 있다.게임위는 이러한 비정상적인 구조가 이용자 보호의 사각지대를 형성하고 있다고 주장했다. 실제 로블록스 내 개별 게임들은 개정 게임산업법에 따른 확률형 아이템 정보 공개 의무를 사실상 이행하지 않고 있다. 또한 최근 5·18 민주화운동을 폄훼하거나 역사적 사건을 왜곡하는 콘텐츠가 여과 없이 유통돼 비판을 받았다.이철우 회장은 “자체등급분류사업자로 지정하고 내부 개별 게임 콘텐츠에 대한 자체등급분류가 신속하고 투명하게 진행되도록 강제해야 한다”고 밝혔다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지