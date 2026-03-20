서울 대형 전광판 10곳서 ‘BTS 워킹 영상’ 깜짝 공개
20일 오후 7시 방탄소년단(BTS) 멤버들이 서울의 주요 랜드마크를 걷는 영상이 광화문광장 일대 대형 옥외전광판에 깜짝 공개됐다. BTS 컴백 공연을 하루 앞두고 세계 최초로 송출된 것으로 서울의 매력을 전 세계에 알릴 수 있을 것으로 보인다.
서울시는 21일까지 광화문광장 주변 건물 대형 전광판 10곳에서 ‘BTS 더 시티 아리랑 서울’ 영상을 48차례 송출한다고 밝혔다. 영상은 숭례문 등 서울의 주요 명소를 멤버 7명 전원이 낮에서 밤으로 이어지는 시간 속에 초롱 등을 들고 걸어가는 ‘워킹 콘셉트’로 제작됐다. ‘서울 광화문광장에서 BTS 컴백을 환영합니다’ 문구도 영상을 통해 한글과 영어로 송출된다.
서울디자인재단은 동대문디자인플라자(DDP)에서 BTS 글로벌 팬덤 ‘아미’를 위한 특별 이벤트를 선보인다. 이날부터 다음 달 12일까지 DDP 외벽을 BTS의 신규 앨범 ‘아리랑’을 주제로 한 미디어쇼 ‘뮤직 라이트’를 개최한다. 3분간 진행되는 이 쇼는 매일 오후 7~10시에 30분 간격으로 진행된다.
서울디자인재단은 또 아미를 위한 ‘아미마당’을 DDP 전시관 1관에 마련한다. 아미마당은 팬들과 관광객이 소통하고 교류할 수 있는 공간으로 꾸며진다.
최인규 서울시 디자인정책관은 “BTS 컴백 공연이 서울을 전 세계에 다시 각인시키는 기회로 삼겠다”고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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