정부, ‘14명 연락 두절’ 대전 공장 화재에 중대본 가동
정부가 20일 대전 대덕구 공장 화재와 관련해 오후 7시30분 중앙재난안전대책본부(중대본)를 가동했다. 공장 안에 있던 것으로 보이는 14명에 대한 연락이 끊겨 추가 인명 피해가 우려되자 대응에 나선 것이다.
윤호중 행정안전부 장관은 이날 “추가 인명 피해가 발생하지 않도록 관계기관과 지방자치단체가 긴밀히 협조해 피해 확산 방지에 주력해달라”고 당부했다. 이어 “정부는 수습 복구와 피해자 지원에 최선을 다하겠다”면서 “소방 당국은 건물 붕괴 위험이 있으니 구조를 하는 현장 대원의 안전에도 각별히 신경 써달라”고 덧붙였다.
윤 장관은 이날 현장에서 중대본 회의를 주재하고 사고 수습 방안을 논의할 예정이다. 이 자리에는 고용노동부, 소방청, 경찰청, 대전광역시, 대덕구 등 관계기관이 참여한다.
행안부는 대책지원본부 운영도 시작했다. 대책지원본부는 노동부와 대전시, 대덕구 등 관계기간과 실종자 수색, 피해자 지원에 나선다.
앞서 이날 오후 1시17분쯤 대덕구의 한 자동차 부품 제조 공장에 불이 났다. 화재 당시 공장에는 170명이 있었던 것으로 추정된다. 101명은 대피했지만 중상 24명, 경상 31명의 피해가 발생했다. 14명은 연락이 닿지 않아 실종으로 분류됐다. 화재는 80% 정도 진화됐으나 소방 당국은 건물 붕괴 위험성을 고려해 구조 안전성을 확보한 후 단계적으로 수색하기로 했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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