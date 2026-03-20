위메이드맥스, 필리핀·홍콩서 ‘윈드러너 키우기’ 소프트 론칭
위메이드맥스가 자회사 라이트컨이 개발 중인 방치형 RPG 신작 ‘윈드러너 키우기’의 소프트 론칭을 시작했다고 20일 밝혔다.
윈드러너 키우기는 위메이드맥스의 캐주얼 IP ‘윈드러너’의 세계관을 확장해 방치형 RPG로 재해석한 작품이다. 기존의 러닝 중심 플레이에서 벗어나, 몰려오는 적을 물리치는 핵앤슬래시 액션 콘텐츠를 전면에 내세웠다.
윈드러너 키우기는 기존 방치형 RPG에서는 보기 드문 ‘콤보 시스템’을 도입했다. 콤보 단계가 상승할수록 추가 피해가 적용되며, 일정 수치에 도달하면 ‘피버’ 전용 버프가 발동해 화려한 카메라 연출과 함께 쾌감을 선사한다.
게임에는 ‘클로이’를 비롯한 원작의 주요 캐릭터들도 향상된 그래픽으로 등장한다. 캐릭터, 소환수, 탈것 등 다양한 수집 요소는 물론 ▲피코 보너스 스테이지 ▲소환수 랜드 등 서브 콘텐츠도 마련됐다.
라이트컨은 필리핀, 홍콩 지역에서 윈드러너 키우기의 소프트 론칭에 돌입한다. 현지 이용자들의 피드백을 반영해 게임 완성도를 높인 뒤 연내 국내를 포함한 글로벌 시장에 정식 출시할 계획이다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
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