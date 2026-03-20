“내가 불법 지시했나” 한학자, 법정서 윤영호와 직접 언쟁
‘정교유착’ 혐의로 재판에 넘겨진 한학자 통일교 총재가 20일 법정에서 윤영호 전 세계본부장과 언쟁을 벌였다. 그동안 법정에서 침묵을 지켜왔던 한 총재는 윤 전 본부장에게 불법 지시를 내리지도, 관련 보고를 받지도 않았다고 직접 따졌다. 윤 전 본부장은 지지 않고 “기억하시지 않느냐” “총재님을 믿었다”고 맞받았다.
한 총재는 서울중앙지법 형사27부(재판장 우인성) 심리로 열린 업무상 횡령 혐의 등 재판에서 윤 전 본부장의 증인신문에 몇 차례 끼어들어 말다툼을 했다. 한 총재와 윤 전 본부장은 교단 자금을 횡령해 김건희 여사와 국민의힘에 금품을 제공한 혐의로 함께 재판을 받고 있다.
윤 전 본부장이 신문 도중 도널드 트럼프 미국 대통령 등 저명인사를 섭외해 축사를 받아낸 것에 대해 ‘한 총재에게 보고했다’는 취지로 말하자 한 총재는 “나는 보고받지 못했다”라고 반박했다.
윤 전 본부장이 “어머님, 이건 기억하시지 않습니까”자 한 총재는 “나는 기억 안 해, 못 해”라고 재차 말했다. 윤 전 본부장은 “100% 말이 안 된다”이 말하자 한 총재는 “금액에 관해서 나는 확실하게 몰랐어”라고 강조했다.
윤 전 본부장이 “한 총재가 불법적인 지시를 했다”고 증언하자 한 총재는 다시 윤 전 본부장에게 따져 물었다.
한 총재 변호인이 ‘총재의 지시 중 법적으로 문제 될 소지가 있으면 모시는 사람으로서 검토했어야 하지 않나’는 취지로 묻자 윤 전 본부장은 “불법적인 지시가 있었다고 몇 차례나 말하는가”고 답했다.
한 총재는 “내가 불법적인 것을 지시했나”고 직접 묻자 윤 전 본부장은 “저한테 8억원을 주신 것을 기억하지 않는가”, “제가 어머님을 어떻게 감당하는가”, “저는 어떻게 하면 되는가”라며 물러서지 않았다. “모태신앙이라면서 총재님을 믿었습니다”라고 말하기도 했다.
윤 전 본부장은 이어 한 총재가 남미에 거액의 로비 자금을 보내라고 지시했다는 주장을 펼쳤고, 한 총재는 “남미 얘기가 지금 왜 나오니”라고 다그쳤다.
두 사람이 법정에서 직접 공방을 벌인 것은 이번이 처음이다. 윤 전 본부장은 최근 법정에 증인으로 출석해 ‘한 총재 측이 진술 회유를 시도했다’는 취지로 증언하는 등 연이어 한 총재와 각을 세우고 있다. 한 총재 측은 회유 시도는 없었다는 입장이다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사