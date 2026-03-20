[속보] 실종자 14명 휴대전화 공장 인근에…중상 24명, 경상 31명
20일 대전 대덕구 문평동의 한 자동차 엔진 부품 제조공장에서 발생한 화재의 진화율이 약 80%대인 것으로 파악됐다. 연락이 끊긴 14명의 휴대전화는 공장 인근에 있는 것으로 확인돼 추가적인 인명피해가 우려된다.
남득우 대전 대덕소방서장은 현장에서 화재상황 브리핑을 갖고 “오후 6시 현재 진화율은 약 80% 이상으로 보인다. 하지만 옥내에 진입하기 어려워 외부에서 잔화 정리를 하는데 장시간이 소요될 것으로 예상된다”고 설명했다.
이 불로 중상 24명, 경상 31명 등 55명이 다친 것으로 파악됐다. 부상자들은 충남대병원·을지대병원 등 지역 병원으로 분산 이송돼 치료를 받고 있으며, 경상자 20명은 개별 진료 이후 본인 동의 하에 귀가조치 했다.
이날 출근한 직원 170명 가운데 14명은 현재까지 연락이 끊긴 상황이다. 경찰과 소방당국이 이 14명의 휴대전화 위치를 추적한 결과 모두 공장 인근에 있는 것으로 확인됐다.
현재 열기와 연무 등으로 건물 내부 진입이 어려운 만큼 소방당국은 화재가 완전히 진화된 이후에야 수색작업이 가능할 것 같다는 입장이다.
남 서장은 “안전전문가 진단 결과 붕괴 우려가 있어서 현재 건물 내부 진입이 어려운 상황”이라며 “2층이 붕괴된 탓에 현장에 투입된 무인화재기계 역시 1층에서만 수색 작업을 벌이고 있다”고 했다.
불은 이날 오후 1시17분쯤 발생했다. 소방당국은 오후 1시18분 현장에 도착해 진화작업에 나섰지만 거센 불길 탓에 발생 10여분만인 오후 1시26분 대응 1단계가, 오후 1시31분에는 대응 2단계가 각각 발령됐다. 1시53분에는 국가소방동원령이 발령됐다.
이재명 대통령은 화재 소식을 보고 받은 직후 “사고 수습과 인명 구조에 장비 및 인력 등 가용자원을 총동원하라”고 지시했다.
대전=글·사진 전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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