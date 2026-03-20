[속보] 실종자 14명 휴대전화 공장 인근에…중상 24명, 경상 31명

20일 대전 대덕구 문평동의 한 자동차 밸브 엔진 부품 제조공장에서 화재가 발생해 소방당국이 진화작업을 벌이고 있다.

80% 이상으로 보인다. 하지만 옥내에 진입하기 어려워 외부에서 잔화 정리를 하는데 장시간이 소요될 것으로 예상된다”고 설명했다.