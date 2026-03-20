트럼프가 연 ‘호르무즈 유료화’…이란, 전쟁 끝나도 통행세 부과 검토 중

뒷문 열어주고 챙긴 200만 달러

이란, 제재국 선별 통제로 ‘외화 벌이’ 나서

유조선 한 척이 호르무즈 해협을 건너는 모습. 로이터연합뉴스

이란이 전 세계 해상 석유 물동량의 20%를 점유하는 ‘에너지 동맥’ 호르무즈 해협에 대해 통행료와 세금을 부과하는 방안을 검토 중이다. 미·이스라엘의 군사적 압박이 최고조에 달한 상황에서 이란이 해협 통제권을 지렛대 삼아 ‘선박 통행료 징수’라는 고육책을 꺼내 든 것이다. 결과적으로 군사적 요충지가 이란의 경제적 ‘생명줄’로 탈바꿈하는 역설적인 양상이 펼쳐지고 있다.



로이터통신은 20일(현지시간) 이란 의회가 에너지와 식량 등을 안전하게 운송하려는 국가에 세금을 내게 하는 내용의 초안을 검토 중이라고 이란 반관영 ISNA통신을 인용해 보도했다. 이날 반관영 메흐르통신도 사망한 알리 하메네이 최고지도자의 최측근인 모하마드 모흐베르의 발언을 인용해 “전쟁 종료 이후 호르무즈 해협에 새로운 시스템이 도입될 것”이라며 “이란을 제재한 국가들에 대해 선별적 해상 통제를 적용할 수 있다”고 전했다.



전문가들은 이번 전쟁을 주도한 트럼프 행정부의 강공책이 오히려 이란에 ‘통행세’라는 새로운 수익 모델을 제공했다고 지적한다. 강력한 해상 봉쇄로 국제 유가를 끌어올린 이란이 이제는 통행을 대가로 막대한 현금을 챙기며 외교적 고립을 자력으로 돌파하고 있다는 설명이다.



실제로 봉쇄 중에도 일부 ‘뒷문’은 열려 있다는 보도가 나왔다. 영국 파이낸셜타임스(FT)는 해양 교통정보플랫폼 마린트래픽 자료를 분석한 결과 이번 주 최소 8척의 선박이 라라크섬 주변 경로를 거쳐 해협을 통과했다고 19일 보도했다. 특히 한 유조선 운영업체는 안전한 통과를 조건으로 이란 측에 약 200만 달러(약 30억 원)의 통행료를 지급한 것으로 알려졌다. 중국과 인도 등 이란 원유의 주요 구매국들은 자국 선박의 안전 통항을 위해 이미 이란과 개별 협상을 벌이고 있는 상황이다.



영국의 퇴역 해군 사령관 톰 샤프는 FT에 “이 해협의 통제는 늘 이란의 ‘트럼프 카드(필승 카드)’였다”며 “이란은 주요 고객인 중국 선박을 통과시켜 경제적 실익을 챙기는 동시에 해협의 완전 폐쇄에 따른 국제적 비난을 교묘히 피하고 있다”고 설명했다. 결국 트럼프가 일으킨 전쟁이 이란의 석유 수출길은 막았을지라도 호르무즈라는 ‘에너지 길목’ 자체를 유료화하는 뜻밖의 퇴로를 열어준 것으로 보인다.



천금주 기자 juju79@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이란이 전 세계 해상 석유 물동량의 20%를 점유하는 ‘에너지 동맥’ 호르무즈 해협에 대해 통행료와 세금을 부과하는 방안을 검토 중이다. 미·이스라엘의 군사적 압박이 최고조에 달한 상황에서 이란이 해협 통제권을 지렛대 삼아 ‘선박 통행료 징수’라는 고육책을 꺼내 든 것이다. 결과적으로 군사적 요충지가 이란의 경제적 ‘생명줄’로 탈바꿈하는 역설적인 양상이 펼쳐지고 있다.로이터통신은 20일(현지시간) 이란 의회가 에너지와 식량 등을 안전하게 운송하려는 국가에 세금을 내게 하는 내용의 초안을 검토 중이라고 이란 반관영 ISNA통신을 인용해 보도했다. 이날 반관영 메흐르통신도 사망한 알리 하메네이 최고지도자의 최측근인 모하마드 모흐베르의 발언을 인용해 “전쟁 종료 이후 호르무즈 해협에 새로운 시스템이 도입될 것”이라며 “이란을 제재한 국가들에 대해 선별적 해상 통제를 적용할 수 있다”고 전했다.전문가들은 이번 전쟁을 주도한 트럼프 행정부의 강공책이 오히려 이란에 ‘통행세’라는 새로운 수익 모델을 제공했다고 지적한다. 강력한 해상 봉쇄로 국제 유가를 끌어올린 이란이 이제는 통행을 대가로 막대한 현금을 챙기며 외교적 고립을 자력으로 돌파하고 있다는 설명이다.실제로 봉쇄 중에도 일부 ‘뒷문’은 열려 있다는 보도가 나왔다. 영국 파이낸셜타임스(FT)는 해양 교통정보플랫폼 마린트래픽 자료를 분석한 결과 이번 주 최소 8척의 선박이 라라크섬 주변 경로를 거쳐 해협을 통과했다고 19일 보도했다. 특히 한 유조선 운영업체는 안전한 통과를 조건으로 이란 측에 약 200만 달러(약 30억 원)의 통행료를 지급한 것으로 알려졌다. 중국과 인도 등 이란 원유의 주요 구매국들은 자국 선박의 안전 통항을 위해 이미 이란과 개별 협상을 벌이고 있는 상황이다.영국의 퇴역 해군 사령관 톰 샤프는 FT에 “이 해협의 통제는 늘 이란의 ‘트럼프 카드(필승 카드)’였다”며 “이란은 주요 고객인 중국 선박을 통과시켜 경제적 실익을 챙기는 동시에 해협의 완전 폐쇄에 따른 국제적 비난을 교묘히 피하고 있다”고 설명했다. 결국 트럼프가 일으킨 전쟁이 이란의 석유 수출길은 막았을지라도 호르무즈라는 ‘에너지 길목’ 자체를 유료화하는 뜻밖의 퇴로를 열어준 것으로 보인다.천금주 기자 juju79@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지