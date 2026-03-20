강기정 광주시장, 전남광주특별시장 선거 예비후보 등록
“시민 삶의 질 서울 수준으로”
강기정 광주광역시장이 20일 오후 전남광주통합특별시장 선거 출마를 위해 예비후보 등록을 마치고 본격적인 선거 체제에 돌입했다.
강 시장은 이날 오후 4시쯤 공식 일정을 모두 마친 뒤 광주시선거관리위원회를 찾아 예비후보 등록 절차를 완료하고 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보 경선에 나섰다.
강 예비후보는 “통합특별시 출범은 단순히 행정구역의 간판을 바꾸는 데 그치지 않고, 시민의 삶의 질을 서울특별시 수준으로 끌어올리는 완성 단계로 나아가야 한다”며 “앞으로 4년이 광주·전남의 미래를 결정할 중요한 시기인 만큼, 중앙과 지역을 아우르는 실전 경험으로 갈등을 돌파하고 ‘인(In) 광주, 인(In) 전남’ 시대를 열겠다”고 밝혔다.
이어 “18년간 표류했던 군 공항 이전 문제의 실마리를 풀고, 복합쇼핑몰 착공과 광주다움 통합돌봄 등 굵직한 현안을 해결해 온 검증된 추진력을 바탕으로 통합을 완성하겠다”고 강조했다.
앞서 강 예비후보는 ‘특별시민수당’ 도입을 1호 공약으로 내걸고 기본소득 기반의 기본사회 실현 구상을 밝히기도 했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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