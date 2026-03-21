보호소 폐쇄에 살처분 위기…150마리에게 찾아온 기적 [개st하우스]

- 동물단체 도로시지켜줄개, 이효정 대표

위탁보호소 폐쇄, 남은 150마리 운명은



마리당 지원금의 한계… 수용소로 전락한 위탁보호소



전국 공공 동물보호소의 실태를 들여다보면 유기동물 보호 체계의 허점이 드러납니다. 농림축산식품검역본부에 따르면 전국 263개 공공보호소 중 71%인 188개소가 민간 위탁 형태로 운영되고 있습니다. 이들 위탁보호소는 입소한 유기동물 마리당 약 7~10만원의 돌봄비를 지원받는데, 이는 법정 보호기간인 열흘 동안 발생하는 최소한의 사료비와 인건비 수준에 불과합니다. 동물을 보호하고 입양 보내자는 운영 취지가 무색하게, 잠시 가뒀다가 처리하는 수용소와 다르지 않습니다.



인천시 역시 민간단체들의 노력으로 대규모 살처분 위기를 넘겼지만, 직영보호소가 없는 한 같은 비극은 언제든 반복될 수밖에 없습니다. 구조에 참여한 단체들에 대한 예산 지원 조례를 발의한 석정규 인천시의원은 “위탁보호소 폐쇄로 표류하는 유기견들을 지원하는 것은 어디까지나 임시방편에 불과하다”며 “유기동물을 안정적으로 보호하고 관리할 수 있는 지자체 직영 보호소 건립이 근본적인 해법”이라고 강조했습니다.



전문가들 또한 위탁 시스템에만 의존하는 현행 방식이 유기동물의 열악한 돌봄과 살처분 우려를 키운다고 지적합니다. 전국 공공보호소 운영 실태를 전수조사한 이형주 동물복지문제연구소 어웨어 대표는 “지자체들이 운영 부담과 민원을 피하기 위해 위탁 방식을 선호하고 있다”며 “관리 인력의 전문성을 확보하고 복지 수준을 끌어올리기 위해서는 직영 보호소 확보가 필수적”이라고 분석했습니다.



물론 모든 보호소를 당장 직영으로 전환하기엔 막대한 예산 문제가 있습니다. 기피시설로 여겨지는 보호소를 지을 적합한 부지를 선정하는 것 또한 지자체가 마주한 높은 벽입니다. 우선은 현실적인 개선책으로 예산 지급 방식을 수정하자는 의견도 있습니다. 조윤주 한국보호동물의학연구원장은 “마리당 예산을 지급하는 방식은 보호소를 안락사 전 단계의 수용소 수준에 머물게 한다”며 “보호소가 실질적인 입양센터로 기능하려면 인력과 장비 등을 종합적으로 고려한 연 단위 예산을 수립하고 이에 대한 관리 감독을 강화해야 한다”고 조언했습니다.

