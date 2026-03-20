靑 “호르무즈 기여 방안, 美 등과 협의 중…국익 최적화할 것”
청와대는 “호르무즈 해협 상황에 대한 우리의 기여 방안과 관련해 미국 포함 주요 우방국과 긴밀히 소통하며 다각적 협의를 진행 중”이라고 밝혔다.
청와대 고위 관계자는 20일 언론에 “호르무즈 해협 통항 차질은 우리 에너지 수급과 경제에 직접 영향을 미친다”며 이같이 말했다.
이 관계자는 “국제 해상교통로의 안전과 항행의 자유는 모든 국가 이익에 부합하는 국제법 보호 대상으로, 이에 기반한 글로벌 해상물류망의 조속 정상화를 바란다는 게 정부 기본 입장”이라고 설명했다.
이어 “국내법·절차와 한반도 대비 태세 등을 고려해 대처 방안을 신중히 검토하고 있다”며 “우리 국익에 최적화된 선택지 조합을 모색 중”이라고 덧붙였다.
정부는 도널드 트럼프 미국 대통령의 호르무즈 해협 정상화를 위한 군함 파견 요청에 신중한 입장을 견지하고 있다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
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