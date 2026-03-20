장동혁, 대전 공장 대형 화재에 “초당적으로 대응”

20일 오후 1시17분께 대전광역시 대덕구 문평동의 자동차 부품공장에서 화재가 발생해 소방헬기가 화재 진압을 하고 있다. 뉴시스

현재까지 14명이 연락 두절 상태인 것으로 알려졌다.