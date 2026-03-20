장동혁, 대전 공장 대형 화재에 “초당적으로 대응”
장동혁 국민의힘 대표가 대전 대덕구 자동차부품 공장에서 발생한 화재에 초당적 대응을 약속했다.
장 대표는 20일 자신의 소셜미디어에 글을 올려 “대형 화재로 많은 부상자와 실종자가 발생했다는 소식을 접하니 참담한 심정”이라며 “국민의 생명과 안전보다 앞서는 것은 없다”고 밝혔다.
장 대표는 또 “정부는 모든 수단을 동원해 현장 상황을 점검하고 인명구조와 피해 수습에 총력을 다해야 할 것”이라며 “신속한 화재진압과 현장통제로 안전한 구조 활동이 이뤄지도록 해야 한다”고 강조했다.
아울러 장 대표는 “국민의힘도 정부 및 지자체와 긴밀히 협력하겠다”며 “단 한 분의 생명이라도 더 지켜낼 수 있도록 초당적으로 대응해 나가겠다”고 말했다.
소방 당국은 이날 오후 1시17분쯤 대전 대덕구 문평동 자동차부품 제조 공장에서 불이 나 진화 작업을 벌이고 있다고 밝혔다. 인명 피해는 오후 3시30분 기준 중상 24명, 경상 29명이다. 현재까지 14명이 연락 두절 상태인 것으로 알려졌다.
박준상 기자 junwith@kmib.co.kr
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