시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오후 (2026년 03월 20일)

입력:2026-03-20 17:31
공유하기
글자 크기 조정

3월 20일 금요일, 오후 날씨입니다.

이 시간 현재 일부 지방에 강풍주의보가 발효중입니다.

대부분 지방이 맑은 날씨를 보이고 있고, 제주 지방은 구름이 많습니다.

현재 기온은 서울 13도, 인천 11도, 수원 12도, 춘천 14도, 강릉 12도, 청주 15도, 대전 14도, 전주 13도, 광주 15도, 대구 16도, 부산 16도, 제주 12도 입니다.

내일 아침기온은 서울 2.0도, 인천 0.0도, 수원 0.0도, 춘천 -4.0도, 강릉 2.0도, 청주 -1.0도, 대전 0.0도, 전주 1.0도, 광주 0.0도, 대구 2.0도, 부산 6.0도, 제주 5.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“기습하면 일본” 트럼프 ‘진주만 독설’…당황한 日총리·유감 표명 언론
“1km 걸을 뻔”…BTS 공연에 광화문 결혼식 하객들 경찰버스 탄다
생중계 도중 ‘쾅’…기자 바로 뒤에 떨어진 이스라엘 포탄
[속보] 의정부 용현동 섬유공장 불… 옆 공장으로 확산
영화 ‘왕사남’ 은행나무…‘국가산림문화자산’ 지정 추진
‘성추행 의혹’ 장경태 “당에 누 되지 않게 탈당하겠다”
어? 기사님 이상한데?… 20㎞ 만취 대리운전하다 검거
트럼프 “일본이 더 나서길 기대” 다카이치 “이란 핵 보유 용납 못 해”
국민일보 신문구독