경남도선관위 규정 위반해 의정보고서 배부 도의원 고발
경남도선거관리위원회는 6·3 전국동시지방선거와 관련한 의정활동 보고 제한 기간에 의정보고서를 배부한 혐의(공직선거법 위반)로 현직 도의원 A씨와 지인 B씨를 경찰에 고발했다고 20일 밝혔다.
경남선관위에 따르면 A씨는 의정활동 보고 제한 기간에 선거구 내 단체 정기모임에서 의정보고서 약 20부를 배부한 혐의를 받고 있다.
B씨는 선거구 내 아파트 우편함에 A씨 의정보고서 약 1800부를 배부한 혐의를 받고 있다.
A씨는 오는 지방선거에서 입후보할 계획인 것으로 알려졌다. 공직선거법에는 지방의원의 경우 선거 90일 전부터 선거일까지 의정활동을 인터넷 홈페이지 또는 대화방 등에 게시하거나 전자우편·문자메시지로 전송하는 방법 외에 의정활동을 보고할 수 없다고 규정돼 있다.
또 누구든지 선거 120일 전부터 선거일까지 선거에 영향을 미치게 하기 위해 후보자(후보자가 되고자 하는 자 포함)를 지지·추천하거나 반대하는 내용이 포함돼 있거나 후보자의 성명을 나타내는 인쇄물 배부도 금지하고 있다.
창원=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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