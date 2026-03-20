이 대통령 “中企 대상 갑질 없애야…노조 빨갱이 취급 도움안돼”

이재명 대통령이 20일 청와대에서 열린 '중소기업인과의 대화'에서 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단

이재명 대통령은 “대한민국에는 소위 ‘착취 구조’라는 독특한 요소가 있다”며 “기술 탈취나 ‘갑질’이 중소기업의 혁신 의지를 갉아먹고 있다”고 지적했다.

이 대통령은 노동 문제에 대해선 “중소기업 경영자 입장에서는 노동도 관심사일 텐데, 저 역시 노동자 출신”이라며 “노동자는 노동자의 몫을 정당하게 주장하고, 기업은 경영자 입장에서 할 얘기를 하면서 합리적으로 이해관계 조정이 이뤄지면 좋겠다”고 말했다.

이 대통령은 또 “산업통상부, 중소벤처기업부, 고용노동부 장관에게 서로 얘기를 많이 하시라고 했다. 입장이 다르니 싸울 수도 있는데, 제가 ‘많이 싸우라’고 얘기했다”며 “장관이 싸워야 노동자와 기업이 현장에서 안 싸운다”고 말했다.

“밖에서 보기에는 성공한 대기업들이 눈에 띌 것이다. 대기업이 대한민국 경제에 중요하지만, 전부는 아니다”며 “보이지 않는 중소기업 여러분이 고용 대부분을 책임지고 대한민국 경제를 떠받치는 것이 사실”이라고 말했다.