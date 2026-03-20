구리시 일자리센터, 갈매동서 소규모 채용 행사 개최
경기 구리시가 갈매동에서 채용행사를 열고 지역 기업과 구직자를 연결한다.
구리시는 오는 26일 갈매동 금강펜테리움IX 타워 로비에서 구리시 일자리센터 주관으로 소규모 채용 행사를 개최한다고 20일 밝혔다. 이번 행사는 갈매 지식산업센터 단지에서 열리며, 지역 경제 활성화와 지식산업센터 내 활력 증진을 목적으로 마련됐다.
행사에는 지식산업센터 입주기업을 중심으로 다양한 분야의 8개 기업이 참여해 구직자와 현장면접을 진행한다. 구직자는 사전 신청 없이 자유롭게 참여할 수 있으며, 현장에서 실질적인 취업 연계가 이뤄질 예정이다.
특히 청년내일센터가 참여해 청년 대상 취·창업 컨설팅을 제공하며, 구리고용복지플러스센터는 구직자와 재직자를 위한 취업지원 서비스와 입주기업을 위한 사업주 지원제도를 안내할 계획이다. 이를 통해 참가자들의 취업 경쟁력을 높이고 지역 기업 지원도 병행한다.
시 관계자는 “이번 소규모 채용행사는 지역 기업과 구직자를 직접 연결하는 실질적인 취업 지원의 장이 될 것”이라며 “앞으로도 다양한 일자리 지원 프로그램을 통해 지역 고용 활성화에 힘쓰겠다”고 말했다. 행사 관련 자세한 사항은 구리시 일자리센터에서 안내받을 수 있다.
구리=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사