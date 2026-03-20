女배구 대표팀 사령탑 재공모…차상현 승인 불발
한국 여자배구 대표팀 사령탑으로 낙점됐던 차상현 전 GS칼텍스 감독이 대한체육회로부터 승인받지 못하면서 대한배구협회가 감독 재공모에 나섰다.
대한배구협회는 20일 “최근 진행된 여자배구 대표팀 지도자 선발 절차와 관련해 대한체육회의 의견을 존중해 재선발을 진행하기로 결정했다”고 밝혔다.
협회는 지난해 11∼12월 공개 모집을 통해 대표팀 지도자 후보를 모집했다. 서류심사와 면접 평가, 대표팀지도자선발인사위원회와 경기력향상위원회 및 이사회 심의를 거쳐 차 전 감독을 선임했다.
이 과정에서 경기력향상위원회 위원이었던 차 전 감독이 공모 참여를 위해 사퇴하면서 위원회가 정원 7명이 아닌 6명으로 운영됐고, 이 상태에서 선임이 의결된 것이 문제가 됐다. 대한체육회는 위원회가 정원에 미달한 상태에서 이뤄진 의결은 규정을 위반한다는 입장을 협회에 전달한 것으로 전해졌다.
이에 협회는 법률 자문을 통해 “절차상 하자는 있으나 결의를 무효로 할 중대한 하자는 아니다”라는 입장을 전달했지만 받아들여지지 않았다.
협회는 “지도자 선발 직전에 위원장 추천으로 신규 위원이 들어올 경우 특정 의견을 반영하기 위한 것으로 비칠 수 있다는 우려가 있어 별도의 6명으로 절차를 진행했다”고 설명했다.
협회는 4월 말 예정된 여자대표팀 소집 일정을 고려해 공모 기간을 기존 4주에서 2주로 단축할 방침이다. 차 전 감독 역시 재공모할 수 있도록 제약을 두지 않을 예정이다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
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