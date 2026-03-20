KB국민·신한·하나·우리은행, ‘부동산 LTV 담합’ 2720억원 과징금 불복 소송

연합뉴스

KB국민·신한·하나·우리은행)이 공정거래위원회가 부과한 담보인정비율(LTV) 담합 과징금 제재에 불복해 소송에 나선다.

부동산 담보대출의 중요 거래조건인

LTV에 관한 일체의 정보를 서로 교환·활용해 시장 경쟁을 제한하는 위법 행위를 저질렀다며

과징금 2720억원을 부과했다. 공정위는

공정위는 이들 은행이 의도적으로 LTV 비율을 낮게 유지해 중소기업이나 소상공인 등 대출 수요자들이 충분히 대출을 받지 못하도록 피해를 줬다고 판단했다.