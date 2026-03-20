KB국민·신한·하나·우리은행, ‘부동산 LTV 담합’ 2720억원 과징금 불복 소송
4대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리은행)이 공정거래위원회가 부과한 담보인정비율(LTV) 담합 과징금 제재에 불복해 소송에 나선다.
20일 금융권에 따르면 신한은행과 하나은행은 이날 서울고등법원에 공정위의 과징금 처분에 대한 취소소송을 제기한다. KB국민은행과 우리은행도 이날이나 23일 중 제소에 나설 것으로 알려졌다.
앞서 공정위는 이들 은행이 부동산 담보대출의 중요 거래조건인 LTV에 관한 일체의 정보를 서로 교환·활용해 시장 경쟁을 제한하는 위법 행위를 저질렀다며 과징금 2720억원을 부과했다. 공정위는 담보대출 이자수익 약 6조8000억원을 관련 매출액으로 산정했다.
공정위는 이들 은행이 의도적으로 LTV 비율을 낮게 유지해 중소기업이나 소상공인 등 대출 수요자들이 충분히 대출을 받지 못하도록 피해를 줬다고 판단했다.
하지만 은행들은 단순 정보 교환일 뿐 담합이 아니며, 부당 이익도 없었다는 입장이다. LTV 비율을 높여 대출을 더 많이 내주면 더 큰 수익을 얻을 수 있는 구조에서, LTV 비율을 의도적으로 낮춰서 얻는 이익이 없다는 주장이다.
권중혁 기자 green@kmib.co.kr
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