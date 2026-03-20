대한상의 ‘상속세 보도자료 논란’ 관련 임원 해임 … 최태원 “책임을 통감한다”
대한상공회의소는 상속세 관련 보도자료 논란에 대한 정부 감사 결과를 수용해 관련 임원 2명을 해임하기로 했다. 지난해 10월 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋 준비 과정에서 자금 유용 의혹을 받는 임원들은 수사를 의뢰할 방침이다.
대한상의는 20일 상속세 관련 보도자료 배포 및 APEC CEO 서밋 예산 집행에 대한 감사 결과를 통보받고 “감사 결과를 엄중히 받아들이고 요구된 조치를 성실하게 이행하겠다”고 밝혔다.
이에 따라 상속세 보도자료 감사와 관련해 책임이 큰 전무이사 A씨와 담당 임원인 본부장 B씨를 해임했다. APEC CEO 관련해서는 추진단장 C씨를 의원면직 처리하고 추가적 사실 관계 확인을 위해 수사를 의뢰하기로 했다. 숙박비 횡령 미수 혐의를 받는 실장 D씨도 수사 의뢰를 할 예정이다.
박일준 상근부회장은 이번 사태에 책임지고 사퇴하겠다는 의사를 밝혔다. 그는 이번 감사 결과에 따른 후속 조치를 마무리하는 즉시 사임할 예정이다.
최태원 대한상의 회장은 감사 결과를 보고받은 뒤 “책임을 통감한다”며 “관련자 엄정 조치에 그치지 않고 의사 결정 구조와 내부 통제 시스템을 전면 재정비하는 계기로 삼겠다”고 말했다.
대한상의는 신뢰 회복을 위해 전문성 강화, 사회적 책임 재정립, 조직문화 혁신 등 ‘3대 쇄신’을 추진한다고도 밝혔다. 전문성 강화를 위해서는 ‘경제연구총괄(가칭)’ 직책을 신설하고 외부 전문가를 영입할 계획이다.
경제연구총괄은 대한상의 조사·연구 기능을 총괄하는 동시에 보도자료 등 대외 발표 자료에 대한 팩트체크와 감수를 담당한다. 또 대한상의 연구기관인 SGI를 비롯해 조사본부, 산업혁신본부 등 관련 조직을 통합적으로 관리할 예정이다.
이밖에 감사실을 ‘컴플라이언스실’로 확대 개편하고 산하에 준법감시팀을 신설해 내부 통제와 준법 경영 체계를 정비하기로 했다. 기존 전무이사 산하 경영지원부문은 상근부회장 직속 ‘경영기획본부’로 격상한다. 대외협력팀은 커뮤니케이션실 산하로 이동해 외부 이해 관계자와의 소통 기능을 통합적으로 확대하기로 했다.
최태원 회장은 오는 31일 전국상의 회장단 회의와 다음달 2일 대한상의 구성원 타운홀 미팅을 잇따라 열어 이번 쇄신안을 공유하고 의견을 나눌 예정이다.
차민주 기자 lali@kmib.co.kr
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