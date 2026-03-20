하남시, 반려견놀이터 무인운영 도입…이용시간 확대
경기 하남시가 반려견 놀이터에 무인운영 시스템을 도입해 운영시간을 확대하고 이용 편의를 높인다.
하남시는 3월 19일부터 연말까지 지역 내 반려견 놀이터 미사아일랜드 펫존과 감일 펫존에 무인운영 시스템을 시행한다고 20일 밝혔다. 이번 조치는 기존 수기 출입명부를 QR 기반 전자 방식으로 전환하고, 운영시간을 기존 오전 10시~오후 9시에서 오전 6시~오후 9시로 확대해 이용자의 접근성을 높이기 위한 것이다.
무인운영은 시간대별로 적용된다. 미사아일랜드 펫존은 오전 6시부터 10시까지, 감일 펫존은 오전 6시부터 10시와 오후 7시부터 9시까지 무인으로 운영되며, 이를 통해 운영 공백 시간을 줄인다.
정기 휴무일은 미사아일랜드 펫존은 매주 월요일, 감일 펫존은 매주 화요일로 지정돼 시설 소독과 점검이 이뤄진다. 시는 향후 운영 안정화에 따라 휴무일 축소와 추가 시간 연장도 검토할 계획이다.
이번에 도입된 시스템은 IoT 기반 출입인증 기술을 활용해 QR코드 인식 시 출입문이 자동으로 열리는 방식이다. ‘Pet Pass’ 시스템을 통해 개인정보 노출을 최소화하면서도 체계적인 출입 관리가 가능해졌으며, 국가동물보호정보시스템과 연동해 미등록 반려동물의 출입을 제한함으로써 공공시설 내 안전성도 강화했다.
시는 무인운영 시간대에 발생할 수 있는 배설물 방치나 안전사고, 초기 이용 혼선을 방지하기 위해 현장 관리 인력 배치와 안내문 설치를 병행하는 등 관리체계를 지속적으로 보완할 방침이다.
시 관계자는 “운영시간 확대와 무인시스템 도입으로 시민 편의가 크게 향상될 것”이라며 “앞으로도 반려동물과 사람이 함께 공존하는 도시 환경 조성에 힘쓰겠다”고 밝혔다.
하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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