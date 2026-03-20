세계사이버대학-365온메디의원, 건강증진 협약 체결
세계사이버대학은 지난 13일 365온메디의원과 대학 구성원의 건강 증진 및 지역 사회 복지 향상을 위한 상호 협력 협약(MOU)을 체결했다.
이번 협약은 비대면 교육 환경의 확산으로 건강 관리에 대한 관심이 높아진 사이버대학 구성원들에게 실질적인 의료 편의를 제공하고, 체계적인 건강 관리 시스템을 구축하기 위해 마련되었다. 양 기관은 단순한 진료 연계를 넘어 예방 의학 중심의 지속 가능한 건강 관리 모델을 구축하는 데 뜻을 모았다.
이번 협약을 통해 세계사이버대학 소속 교직원과 재학생, 동문은 365온메디의원에서 제공하는 ‘6대 전용 복지 혜택’을 받게 된다. 주요 내용으로는 ▲세계사이버대학 전용 종합건강검진 패키지 제공 ▲상시 비급여 항목 10% 지원 및 수액 치료 30% 할인 ▲독감·폐렴 등 주요 예방접종 시 직원가 적용 ▲지속적인 건강 모니터링 및 관리 ▲연 1회 전문 의료진 초청 건강 강좌 세미나 개최 등이 포함됐다.
365온메디의원은 대학 구성원들이 내원 시 신속하고 편리한 의료 서비스를 이용할 수 있도록 전담 창구를 별도로 운영할 계획이다. 대학 측 또한 학내 게시판과 뉴스레터 등 공식 채널을 통해 해당 혜택을 적극 홍보해 구성원들의 이용률을 높일 예정이다.
세계사이버대학 총장은 “이번 협약은 우리 대학 구성원들이 학업과 업무에 더욱 전념할 수 있도록 건강한 기반을 마련해 주는 데 큰 의의가 있다”며 “앞으로도 지역 우수 의료기관과의 협력을 통해 학생 복지를 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.
365온메디의원 원장은 “지역 사회의 인재를 양성하는 세계사이버대학과 협력하게 되어 기쁘다”며, “단순한 진료 할인을 넘어 대학 구성원들이 평생 건강을 지킬 수 있는 든든한 주치의가 되어 지역 사회 건강 증진에 기여하겠다”고 화답했다.
인천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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