충‧대 지선 전 통합 무산, 與 ‘각기 경선’… 성남엔 김병욱 단수공천
더불어민주당이 다가오는 6·3 지방선거에서 충남지사와 대전시장 후보를 각각 경선을 통해 결정하기로 했다. 당초 목표였던 지선 전 통합 및 통합 단체장 선출이 어려워졌다는 점을 공식화한 것이다.
김이수 민주당 중앙당 공천관리위원장은 20일 여의도 당사에서 대전·충남 지역에 대한 공천 심사 결과를 발표하면서 두 지역 모두에 대해 “공모 후보 전원을 경선 후보자로 선정했다”고 밝혔다. 이에 따라 대전시장 자리를 두고는 장철민·장종태 의원과 허태정 전 대전시장까지 3명이 겨루게 됐다. 충남지사의 경우 박수현 의원과 나소열 전 서천군수, 박정현 부여군수, 양승조 전 충남지사가 경선을 치를 예정이다.
민주당은 지선 전 통합이 사실상 무산됐다고 인정했다. 조승래 사무총장은 “통합 관련 노력은 계속하겠다”면서도 “통합 시장을 오는 6월 3일 선출하기는 현실적 여건상 어려워졌다”고 말했다.
이재명 대통령의 정치적 고향인 경기도 성남의 경우, ‘원조 친명’(친이재명)으로 꼽히는 김병욱 전 청와대 정무비서관이 단수공천을 받았다. 민주당 경기도당 공천관리위원회는 이날 지선 후보 선출 1차 심사 결과를 발표했다. 성남과 양주(정덕영 전 양주시의회의장) 두 곳은 단수 공천 지역으로, 과천 구리 용인 이천 군포 부천 파주 김포는 경선 지역으로 결정됐다.
성남시장에 도전장을 냈다 컷오프당한 김지호 예비후보는 재심 신청 의사를 드러냈다. 김 예비후보 역시 이 대통령의 경기지사 시절 비서관을 지내 친명계 인사로 분류된다. 그는 “당내 경선을 통한 정책 경쟁과 후보 검증이 생략될 경우 본선 경쟁력 약화로 이어질 수 있다”며 “정청래 당대표가 억울한 컷오프는 없을 것이라고 한 만큼, 이를 신뢰하며 재심을 신청하겠다”고 밝혔다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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