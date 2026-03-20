“우승은 우리 것”…봄 배구 향한 8개 구단 출사표
오는 24일 여자부 준플레이오프(준PO)를 시작으로 포스트시즌에 돌입하는 프로배구 남녀부 감독과 선수들이 출사표를 던졌다.
한국배구연맹(KOVO)은 20일 서울 강남구 리베라호텔에서 2025-2026 V리그 포스트시즌 미디어데이를 진행했다. V리그 최초로 남녀부 동반 준PO가 성사되면서 이날 행사엔 총 14개 구단 가운데 8개 팀이 참석했다.
남자부는 대한항공과 현대캐피탈, KB손해보험, 우리카드가, 여자부는 한국도로공사와 현대건설, GS칼텍스, 흥국생명이 자리했다. 사령탑으론 헤난 달 조토(대한항공)와 필리프 블랑(현대캐피탈), 하현용 대행(KB손해보험), 박철우 대행(우리카드), 김종민(한국도로공사), 강성형(현대건설), 이영택(GS칼텍스), 요시하라 도모코(흥국생명) 감독이 참석했다. 선수로는 한선수(대한항공), 황승빈(현대캐피탈), 나경복(KB손해보험), 한태준(우리카드), 배유나(한국도로공사), 양효진(현대건설), 권민지(GS칼텍스), 이다현(흥국생명)이 대표로 나섰다.
선수들은 소속팀의 강점을 묻는 질문에 자신감을 내비쳤다. 한선수는 “특정 선수에 의존하지 않는 원팀 조직력”을, 황승빈은 “모든 단점을 상쇄할 수 있는 강한 공격력”을 강조했다. 나경복은 “서브를 강점이라 누구든 위력적인 서브를 구사할 수 있다”고 말했고, 한태준은 “팀 분위기가 좋다”고 밝혔다.
준PO를 치르는 팀을 바라보는 상위권의 두 외국인 감독은 여유와 경계를 동시에 내비쳤다. 헤난 감독은 ‘경쟁팀이 준PO를 치르는 게 챔피언결정전 준비에 어떤 영향을 줄 것 같냐’는 질문에 “상대 데이터를 쌓고 전술을 정비할 수 있는 좋은 기회로 도움이 될 것”이라고 말했다. 블랑 감독도 같은 맥락의 질문에 “단기전에선 멘탈과 체력이 중요한 만큼 상대의 약점을 파악할 수 있을 것”이라고 답했다.
여자부에선 1위 도로공사를 두고 2∼4위 팀의 치열한 견제가 쏟아졌다. 도로공사의 챔피언결정전(챔프전) 우승이 높게 점쳐진다는 말에 요시하라 감독은 “경기는 해봐야 안다”고 했고, 이영택 감독은 “PO와 챔프전 원정 숙소를 이미 예약했다”고 각오를 드러냈다. 강성형 감독은 “시즌 초반엔 도로공사를 상대로 ‘이길 수 있을까’라는 고민이 들었지만 이를 극복해 상대 전적 동률을 만들었다”고 힘줘 말했다.
준PO는 단판 승부로 치러지며 승리 팀은 정규리그 2위와 3전 2승제 플레이오프(PO)를 진행한다. PO 승자는 정규리그 1위와 챔프전에서 우승을 다툰다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
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