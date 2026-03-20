항공기 기장 살해 50대 사이코패스 검사 기준 미달
전 직장 동료였던 항공사 기장을 살해한 혐의로 붙잡힌 50대 전직 항공사 부기장 김모씨가 반사회적 인격장애 검사인 사이코패스 진단평가(PCL-R)에서 기준 미달 점수를 받았다.
사이코패스 진단평가는 범죄분석관들이 피의자 면담 등 관련 수사 자료를 분석해 점수로 수치화해 사이코패스 여부를 확인하는 방법으로 국내에서는 통상 25점을 넘기면 사이코패스로 분류한다. 부산경찰청은 김씨의 PCL-R 결과 기준에 해당하지 않았다고 20일 밝혔다. 경찰은 사이코패스 진단 검사와 별개로 김씨의 정신 병력 등이 범죄에 영향을 미쳤는지 확인 중이다.
김씨는 지난 17일 오전 5시30쯤 부산 부산진구의 한 아파트에서 동료였던 항공사 기장 A씨를 흉기로 찔러 살해하고 전날에도 경기도 고양시 일산서구 한 주거지에서 직장동료였던 기장 B씨를 살해하려다 미수에 그친 혐의를 받고 있다. 경찰은 내주 신상정보공개위원회를 열어 김씨의 신상정보 공개 여부를 결정 할 방침이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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