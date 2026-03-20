공소청법 본회의 통과… 김용민 “검찰개혁 70% 완성”
올해 하반기 폐지될 검찰청을 대신해 공소청을 두고 기소만을 전담하게 하는 공소청 설치법이 국회 본회의를 통과했다.
국회는 20일 본회의에서 공소청법 대안을 재석 의원 165인 중 찬성 164인 반대 1인으로 가결했다. 법안 처리에 반대하며 전날 안건 상정 이후 필리버스터(무제한 토론)를 이어 온 국민의힘은 표결에 불참했다.
법안에 따르면 공소청은 수사·기소 분리 원칙에 따라 기소만을 맡게 된다. 공소청 검사의 직무는 공소 제기 여부 결정 및 그 유지에 필요한 사항, 영장 청구에 관해 필요한 사항 등으로 한정되며 기존의 특별사법경찰관리 지휘·감독권은 사라진다. 탄핵 절차 없이도 검사의 파면을 가능하게 하며, 공소청장의 명칭은 ‘검찰총장’으로 한다.
국회 법제사법위원회 더불어민주당 간사인 김용민 의원은 기자들과 만나 “오늘 우리는 검찰개혁의 70%를 완성했다. 남은 30% 또한 흔들림 없이 채워나가겠다”고 강조했다. 또 “강력한 개혁 의지를 가진 이재명 대통령의 결단이 있었기에 검찰청 폐지와 공소청 신설이라는 헌정사에 길이 남을 개혁이 가능했다”고도 치켜세웠다.
국민의힘은 표결 이후 중대범죄수사청 설치법이 상정됨에 따라 다시 필리버스터에 돌입했다. 중수청법은 21일 처리될 전망이다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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